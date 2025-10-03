시사 전체기사

국민일보 양민경 기자 ‘자폐 천사들, 짝꿍과 30년 동행… 자립의 길 열다’… 장애인본부 ‘8월의 좋은 기사상’

입력:2025-10-03 01:24
공유하기
글자 크기 조정

장애인먼저실천운동본부는 국민일보가 보도한 ‘자폐 천사들, 짝꿍과 30년 동행… 자립의 길 열다’ 기사를 8월 ‘이달의 좋은 기사상’으로 선정했다고 2일 밝혔다. 양민경(사진) 기자는 이 기사에서 자폐성 장애인들의 30년간에 걸친 자립 여정을 조명하며, 그들의 변화 과정과 자립 활동이 사업으로 확장된 사례를 소개했다. 특히 부모 사후 자립을 위한 훈련, 봉사자와 오랜 기간 짝꿍을 이뤄 산행 등 외부 활동을 통한 비장애인과의 동행 등을 소개함으로써 장애인 작업장의 필요성과 사회적 인식 개선, 관심을 환기하는 데 기여했다. 1998년 설립된 장애인먼저실천운동본부는 장애인 관련 기사의 질적 향상과 올바른 장애인 이미지 조성을 위해 매달 우수 기사를 선정해 발표하고 이를 연말에 시상한다.

신은정 기자 sej@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
신은정 기자
미션탐사부
신은정 기자
828
좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다.
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“반지하 결핍이 나의 힘… 지금 부동산 시장은 한마디로 포모”
박정훈 “베일에 가려진 김현지, ‘국장급 인사’ 개입 의혹도”
강성 지지층 반발이 부른 요지경… 추석 맞는 여야 ‘화합’도 어렵네
방탄 RM이 깜짝 놀란 이 대통령·박진영 ‘투샷’ [포착]
머스크, 사상 최초 ‘700조원 부자’ 등극…9개월 만에 140조 늘어
국회의원 떡값 ‘424만원’…직장인 평균의 7배
‘60세 이상 사절’에 상처, 알바 30여곳 퇴짜에 좌절
‘침팬지의 어머니’ 동물학자·환경운동가 제인 구달 별세
국민일보 신문구독