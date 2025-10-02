국세청 차장에 이성진… 서울청장 김재웅·중부청장 이승수
국세청은 신임 국세청 차장으로 이성진(사진) 국세청 정보화관리관을 임명했다고 1일 밝혔다. 서울지방국세청장에는 김재웅 기획조정관이, 중부지방국세청장에는 이승수 법인납세국장이 임명됐다.
고려대 경제학과 출신인 이 신임 차장은 행정고시 41회로 공직에 입문했다. 중부청 조사2국장, 부산지방국세청 조사2국장 등을 거쳤다. 김 신임 서울청장은 행시 42회로 한양대 경영학과 졸업 후 국세청에서 중부청 조사1국장, 부산청 조사1국장 등을 지냈다. 행시 41회인 이 중부청장도 부산청 조사1국장과 서울청 조사3국장 등을 역임했다.
국제조세 분야 전문가로 꼽히는 강성팔 국제조세관리관은 부산청장으로 발령났다. 대구지방국세청장에는 민주원 국세청 조사국장이, 대전지방국세청장에는 정용대 국세청 복지세정관리단장이 각각 임명됐다. 광주지방국세청장에는 김학선 대전청 조사1국장이 임명됐다.
세종=신준섭 기자 sman321@kmib.co.kr
