시사 전체기사

10월 과학기술인상에 한보형 서울대 교수

입력:2025-10-02 01:44
공유하기
글자 크기 조정

추가 학습 없이 무한히 긴 영상을 생성하는 추론 알고리즘을 개발한 한보형(사진) 서울대 전기·정보공학부 교수가 과학기술인으로 선정됐다.

과학기술정보통신부와 한국연구재단은 한 교수를 이달의 과학기술인상 10월 수상자로 선정했다고 1일 밝혔다. 한 교수의 연구는 인공지능(AI) 연구 중에서도 고난도 분야로 꼽히는 영상 생성과 관련해 선도적인 연구로 평가된다. 생성형 AI로 영상을 만들 때 기존 모델로는 영상 길이에 비해 메모리 사용량이 급증한다는 점이 문제로 꼽혔다. 한 교수는 비디오 길이가 늘어나도 메모리 사용량이 고정되는 ‘피포 디퓨전(FIFO-Diffusion)’이라는 추론 알고리즘을 개발해 기존 모델의 메모리 한계를 극복할 수 있도록 했다. 한 교수는 “향후 영화·게임·광고 등 다양한 응용 분야에서 콘텐츠 제작 비용 및 제작 시간을 획기적으로 단축할 수 있을 것”이라고 말했다.

이종선 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
하남 폐가서 남성 2명, 여성 1명 숨진 채 발견…수사 중
국회 화장실서 ‘손도끼’ 발견…수사 의뢰로 경찰 내사
[단독] ‘특검 없이 파견검사가 공소유지’ 조항, 원대복귀 반발 불렀다
트럼프, 민주당 조롱 딥페이크 영상 확산…인종차별 논란
‘제국의 위안부’ 박유하, 출협 특별공로상 결국 취소
국방장관 “비전투 분야는 전부 아웃소싱…병력 자원 감소 대비”
축의금 5만원 내면 민폐?… 결혼식 식대 6만원 넘었다
김옥빈, 비연예인 신랑과 11월 결혼…“소중한 인연 만나”
국민일보 신문구독