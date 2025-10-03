전국 박물관 나들이… 호쿠사이 ‘붉은 후지’ 등 전시 몰아보기 해볼까

한가위 볼만한 전시

서울 국립고궁박물관 ‘창덕궁의 근사한 벽화’전



국립청주박물관 ‘후지산에 오르다…’전



국립공주박물관 ‘한성, 475-두 왕의 승부수’전



국립익산박물관 ‘탑이 품은 칼, 미륵사에 깃든 바람’전



국립진주박물관 ‘암행어사, 백성의 곁에 서다’전

