[포토] 파업 예정 안내문

입력:2025-09-30 21:22
경기도 수원의 한 버스 정류장에 30일 파업 예정 안내문이 표시되고 있다. 경기도버스노조협의회와 경기도버스운송사업조합회의 최종 조정회의가 결렬되면 경기도 버스는 전면 파업에 돌입한다.

연합뉴스

