[포토] 추석 위한 화폐 공급

입력:2025-09-30 20:23
한국은행 관계자들이 30일 서울 중구 한국은행 화폐 수납장에서 추석 명절 자금 공급을 위해 지폐를 옮기고 있다. 사진공동취재단

