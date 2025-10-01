코엑스에 등장한 ‘AI 오세훈’… “기술은 사람 위한 도구”
스마트라이프위크(SLW) 2025 개막
80개국·121개 도시·330개 기업 참여
서울 강남구 코엑스에서 30일 막을 올린 ‘스마트라이프위크(SLW) 2025’에 AI(인공지능) 오세훈 서울시장이 등장했다. 행사장 내 거대한 스크린에 모습을 나타낸 AI 오 시장은 실제 오 시장의 얼굴과 목소리를 정밀하게 구현한 가상인물이다. 그는 SLW 2025를 소개하며 “기술은 사람을 위한 도구”라는 점을 강조했다.
AI 오 시장에 이어 무대에 오른 오 시장은 “AI 시장이 말했듯 기술은 시민 삶을 더 안전하고 따뜻하게 만드는 데 목적과 가치가 있다”고 말했다. 그는 “AI 윤리, 기후위기, 디지털 격차 해소는 모든 도시가 직면한 과제”라며 “이를 해결하기 위해 필요한 것은 도시 간 연대”라고 덧붙였다.
SLW는 AI, 로봇, 기후테크 등 첨단 기술을 한자리에 모아 미래 도시와 시민의 삶이 어떻게 달라지는지를 보여주는 국제 행사다. 2회째를 맞은 올해는 세계 80개국 121개 도시, 330개 기업이 참여했다.
개막식에는 오 시장을 비롯해 세계 각국 시장단 40여명, 국제기구 대표, 주한 대사 30여명, 학계·기업 리더 등 300여명이 참석했다. 이어진 ‘메이어스 포럼’에서는 IBM 임원, 뉴욕과 두바이 등 해외 도시 대표들이 디지털 포용을 주제로 토론을 가졌다. 전 세계 도시가 함께하는 ‘디지털 포용 서약식’도 진행됐다.
올해 SLW에는 330개 기업과 기관이 참여해 전시 규모도 전년보다 두 배 가까이 확대됐다. 스마트시티부터 AI, 로봇, 기후테크 등 최첨단 미래 기술이 전시됐다. 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES에서 혁신상을 받은 ‘웨어러블 재활로봇’, ‘증강현실(AR) 독서 플랫폼’, ‘스마트 생체 인증 솔루션’, ‘AI 기반 스마트 체온계’, ‘사물인터넷(IoT) 신용카드’ 등은 시민의 일상에 곧 적용될 수 있는 기술로 큰 주목을 받았다.
오 시장은 “국내 중소기업들이 CES 같은 행사에 방문하지 않고도 갖고 있는 기술력을 뽐낼 수 있는 행사를 만들고 싶었다”며 “SLW에서 서울이 준비하는 대도시의 미래를 미리 만나보시길 바란다”고 말했다.
