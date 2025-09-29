복구율 10%대 불과… 공무원 업무시스템 마비돼 수기로 결재
추석 앞둬 우체국 우편 등 우선 복구
전체 서비스 정상화 4주 이상 걸려
정부, 9월 재산세 납부 등 기한 연장
국가정보자원관리원(국정자원) 대전 본원 화재로 국가 전산망이 마비된 지 나흘째 이어지고 있지만 아직까지 복구율이 10%대에 불과한 것으로 집계됐다. ‘정부24’ 등 일부 시스템이 재가동됐지만 전체 서비스 정상화까지는 4주 이상 걸릴 것으로 보인다. 그사이 정부는 서류 등을 수기로 작성·기록하는 ‘아날로그’로 돌아갔다.
29일 중앙재난안전대책본부(중대본)에 따르면 이날 오후 4시 기준 국정자원 화재로 멈췄던 정부 행정정보시스템 647개 중 73개(복구율 11.28%)가 복구됐다. 정부24, 모바일신분증, 주민등록시스템, 우편물류, 인터넷우체국, 나라장터, 국정관리시스템 등이 포함됐다.
김민재 중대본 1차장(행정안전부 1차관)은 “추석 연휴를 앞두고 수요가 급증할 것으로 예상됐던 우체국 우편, 금융 서비스가 우선적으로 복구됐다”며 “주민등록증 발급 등 국민께서 일상적으로 자주 활용하는 정부24 서비스도 이날 오전 복구됐다”고 전했다.
정부가 시스템 복구에 사력을 다하고 있지만 속도는 더디다. 화재 피해가 없는 551개 시스템에 대해 먼저 복구를 진행하고 있지만, 일부 화재가 발생한 5층 7-1 전산실과 연계된 시스템이 있어 재가동 여부도 장담 못하고 있다.
특히 전소된 96개 행정시스템 복구엔 기존 예상보다 2배나 늘어난 4주가 걸릴 것으로 전망돼 전체 정상화까지는 상당한 시간이 필요할 것으로 보인다. 현재 정부는 전소된 시스템을 대구 센터로 이전하는 것을 추진 중인데 정보자원 준비에 2주, 시스템 구축에 2주 정도 소요될 것으로 보고 있다. 김 차장은 “대구 센터 입주 기업의 협조하에 최대한 일정을 당기는 걸 목표로 하고 있다”고 말했다.
디지털 전산망 대부분이 복구되지 않으면서 정부 부처는 아날로그로 회귀했다. 공직 업무 핵심 시스템인 ‘온나라시스템’이 여전히 마비 상태라 업무에 필요한 결재 서류를 일일이 손으로 쓰는가 하면 출장 결제 등도 수기로 기록을 남겨두고 있는 실정이다.
국민들 역시 각종 민원이나 증명서 등을 디지털로 받지 못해 시·군·구청이나 주민센터로 직접 방문하고 있다. 정부도 이를 권고하고 있다. 정부는 장애 복구시간을 고려해 9월 재산세 납부 기한 등 각종 세금 납부와 서류 제출 기한을 연장하기로 했다. 기존 오프라인에서 서류를 발급받을 때 발생하는 수수료도 전면 면제한다.
김 차장은 “기관별 민원전담 지원반을 가동해 이번 장애로 발생하는 특수 상황에 대응하고 해결방안을 신속하게 마련해 나갈 방침”이라고 말했다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사