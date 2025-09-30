작년 6월 ‘배터리 교체 권고’ 무시
정기 검사 ‘정상’ 판정에 계속 사용
국가정보자원관리원(국정자원)이 대전 본원에서 지난 26일 발생한 화재의 원인인 무정전·전원 장치(UPS) 리튬이온 배터리를 교체하라는 권고를 받고도 계속 사용한 사실을 인정했다. 다만 정기 검사 결과 이상이 발견되지 않아 계속 사용했다는 입장이다.
국정자원은 29일 “해당 배터리는 지난해 6월 안전 점검에서 사용 권장 연한인 10년을 앞두고 있어 교체 권고를 받았다”고 밝혔다. 그러면서도 “지난해와 올해 정기 검사에서 모두 정상 판정을 받았다”며 “이상이 없다는 결과가 나와 지속해서 사용했다”고 덧붙였다. 해당 배터리는 LG에너지솔루션의 제품으로 2014년 8월 설치됐다. 사용 권장 연한은 지난해 8월까지였다.
LG CNS는 지난해 6월 국정자원 전산실의 배터리를 점검하며 이상이 없다고 판단했지만 교체를 권고했다. 곧 사용 권장 연한이 도래한다는 이유였다. 또 전압 차로 인해 정상 범위를 초과하는 배터리팩 온도 편차가 일부 발생했다고 지적한 것으로 알려졌다.
이에 국정자원은 앞으로 배터리를 사용 권장 연한에 맞춰 사용하겠다고 밝혔다. 이재용 국정자원 원장은 이날 정부세종청사에서 진행된 브리핑에서 “이번 사태를 계기로 실제 이상 여부와 관계없이 모든 배터리 제품을 권장 기간에 맞춰 사용하겠다”고 말했다. 이어 “주의 깊게 살펴보지 못한 부분이 있다”고 덧붙였다.
국정자원은 배터리 교체 작업을 하다가 화재가 발생했다는 일각의 보도는 부정했다. 당시 작업은 60㎝ 거리에 떨어져 있던 서버와 배터리를 분리하기 위한 것으로, 배터리를 지하로 옮기는 과정에서 불이 났다는 취지다.
