이 대통령 지지율 내우외환… 취임 넉달 만에 하락세 갇혀

대미 협상 답보, 대야 관계 경색

국정자원센터 화재 겹쳐 최저치

민생 정공법에도 반전 쉽지 않아



이재명 대통령 지지율이 넉 달 만에 완연한 하락세에 갇혔다. 지지부진한 대미 관세 협상과 경색된 대야 관계, 국가정보자원관리원에서 발생한 화재 등 ‘내우외환’이 부정적인 영향을 끼치고 있는 것으로 분석된다. 대통령실은 청년 등 취약 세대를 타기팅한 일정을 수행하며 민생·경제에 몰두하는 정공법을 취하고 있지만 반전 모멘텀을 찾는 데 어려움을 겪고 있다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 22~26일 전국 18세 이상 유권자 2527명을 대상으로 조사해 29일 발표한 여론조사 결과 이 대통령 국정수행 긍정 평가는 52.0%로 나타났다. 전주 대비 1.0% 포인트 떨어진 수치로, 9월 첫째주(1~5일 조사) 56.0% 이후 3주 연속 하락했다. 한국갤럽이 지난 23~25일 전국 만 18세 이상 1002명을 대상으로 조사해 26일 발표한 자체 여론조사에서도 이 대통령 지지율은 55%로, 전주(60%) 대비 5% 포인트 급락했다. 한국갤럽 기준 취임 후 최저치다(자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조).





취임 후 순풍을 타는 듯 보였던 의제들이 각기 위기에 봉착한 게 지지율 하락 원인으로 지목된다. 대외적으로는 대미 관세 협상이 ‘데드록’(교착 상태) 상황이다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 3500억 달러의 대미 투자금을 현금으로 선불 지급하라는 강경한 입장이다. 정부는 가능한 모든 채널을 동원해 한국 경제 여건상 수용 불가능한 요구라고 반발하고 있지만 미국은 요지부동이다. 정부의 통화 스와프 요구에도 이렇다 할 답이 없다. 도리어 조지아주 근로자 구금 사태와 같은 악재만 가중됐다.



국내적으로도 대야 관계가 악화일로다. 이 대통령은 이달 초 장동혁 국민의힘 대표와 만나 여야 공통 공약을 추진하는 민생경제협의체 설립에 합의했다. 그러나 협치 기대감은 더불어민주당의 각종 개혁 법안 일방 추진과정에서 희미해졌다. 조희대 대법원장을 비롯한 사법부에 대한 공세도 블랙홀처럼 민생 이슈를 집어삼키고 있다. 오히려 존재감 없던 국민의힘이 대규모 장외 투쟁으로 세를 결집하는 계기가 됐다. 여기에 국가정보자원관리원 화재 등 정권에 부정적인 이슈가 끊임없이 생산되는 상황이다.



대통령실은 최근 정권 호감도가 낮은 청년층 대상 일정에 집중하며 반전 모멘텀 마련에 나섰다. 하지만 끊임없는 악재 속에 큰 효과를 발휘하지 못했다. 대통령실의 ‘청년 주간’ 전후 이 대통령에 대한 30대 지지율은 리얼미터 조사에서 오히려 1.4% 포인트 떨어졌다. 20대 지지율도 1.5% 포인트 오르는 데 그쳤다. 한국갤럽 조사에서도 18~29세 지지율은 6% 포인트, 30대 지지율은 4% 포인트 하락했다.



대통령실은 지지율에 크게 신경 쓰지 않는다는 입장이다. 대통령실 고위 관계자는 “여론을 향해 늘 귀를 열되, 지지율에 일희일비할 필요는 없다. 지지율 반전을 위한 목적으로 한 별도의 카드가 필요하지도 않다”고 말했다. 다만 “국정 운영을 개선하기 위한 노력은 지속해야 한다”며 “추석 연휴를 앞두고 민생 경제에 주력하고 있고, 외교·안보도 국익을 중심으로 노력하다 보면 합리적 결론을 도출할 수 있을 것”이라고 강조했다. 이 대통령은 추석 연휴를 앞둔 이날 서울 중구 국립중앙의료원을 방문해 응급의료 대응 태세를 점검하는 민생 일정을 수행했다.



이동환 기자 huan@kmib.co.kr



