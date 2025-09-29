UPS 배터리·서버 이중화 실패… 3년 전 카톡 먹통 사태 판박이

민간 문책하더니 정부가 관리 소홀

이중화, 예산 문제로 미루다 사고

화재 원인 따라 책임공방 가능성

이재명 대통령이 28일 정부서울청사 중앙재난상황실에서 열린 국가정보자원관리원 화재 관련 중앙재난안전대책본부 회의를 주재하기 위해 입장하고 있다. 연합뉴스

국가 전산망의 심장 역할을 하는 대전 국가정보자원관리원(국정자원)에서 발생한 화재로 정부 온라인 서비스가 줄줄이 멈췄다. 3년 전 카카오톡 먹통 사태를 불러온 SK C&C 판교 데이터센터 화재의 주요 원인이 됐던 무정전 전원장치(UPS)와 서버 이중화 실패라는 두 가지 취약점이 정부 버전으로 되풀이 됐다는 지적이 나온다. 민간 기업의 미흡한 보안·서비스를 강하게 질책해온 정부가 정작 국가 정보 서비스 관리에는 소홀했다는 비판 여론이 커질 것으로 예상된다.



28일 행정안전부 등에 따르면 대전 유성구 국정자원에서 지난 26일 발생한 화재로 정부 업무 시스템 647개 등 국가 서비스가 불능 상태에 빠졌다. 모바일 신분증·주민등록등본 발급, 정부24 접속 등 생활 민원 서비스는 물론 공무원용 업무 시스템과 우편 수·발신 등 업무도 차질을 빚고 있다.



이번 화재를 두고 업계에서는 3년 전 데이터센터 화재와 유사하다는 분석이 나온다. 2022년 10월 경기도 판교 SK C&C 데이터센터에서 불이 나 카카오 등 주요 정보기술(IT) 기업들의 서비스가 일제히 마비됐던 때를 떠올리게 한다는 것이다.





아직 국정자원 화재 원인은 명확하게 밝혀지지 않았지만 두 사고의 발생 경위와 피해 확산 양상이 비슷하다는 분석이 제기된다. 국정자원과 SK C&C 데이터센터 모두 UPS 배터리에서 불이 시작됐다. UPS는 정전이나 기타 오류로 전원이 차단돼도 서버를 유지하는 비상용 배터리다. 하지만 리튬이라는 소재 특성상 한 번 불이 붙으면 진화가 쉽지 않고 온도가 순식간에 1000도까지 치솟는 ‘열폭주’ 현상이 나타난다.



이중화 서버가 구축되지 않은 점은 후속 피해로 이어졌다. 민감하고 중요한 서비스를 제공하는 서버의 경우 한쪽이 파괴돼도 다른 쪽에서 즉시 같은 작업을 수행할 수 있도록 이중화 조치가 돼 있어야 한다. 사실상 같은 쌍둥이 서버를 사전에 구축해야 한다는 것이다. 구글클라우드나 마이크로소프트 애저는 전세계 각지에 동일한 서버를 구축해 운영하고 있고, 미국 이동통신사 버라이즌도 미국 내에 수십개의 데이터센터를 설치·운영 중이다.



이번에 화재가 발생한 국정자원 5층 전산실은 이 같은 이중화 작업이 요구되는 ‘G-클라우드존’이었다. 이 구역의 재난복구(DR) 시스템은 서버를 복구하는 DR과 클라우드를 복구하는 DR 모두 요구한다. 그러나 정부는 서버에 대해서는 조치를 취했지만 클라우드는 방치했다. 대전 본원 서버를 공주센터와 이중화하는 계획이 추진 중이었지만 예산 문제 등을 놓고 이견이 발생해 중단된 사이 결국 사고가 터진 것으로 전해졌다.



이번 화재 사고의 책임소재를 두고 민관 사이 공방이 벌어질 가능성도 제기된다. 업계 관계자는 “국정자원이 시설 관리를 부실하게 했는지, 혹은 작업자 실수 같은 외적 요인이 있었는지 등 화재 원인에 따라 이번 사태 책임 소재에 대한 의견이 갈릴 수 있다”고 말했다.



김지훈 기자 germany@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 국가 전산망의 심장 역할을 하는 대전 국가정보자원관리원(국정자원)에서 발생한 화재로 정부 온라인 서비스가 줄줄이 멈췄다. 3년 전 카카오톡 먹통 사태를 불러온 SK C&C 판교 데이터센터 화재의 주요 원인이 됐던 무정전 전원장치(UPS)와 서버 이중화 실패라는 두 가지 취약점이 정부 버전으로 되풀이 됐다는 지적이 나온다. 민간 기업의 미흡한 보안·서비스를 강하게 질책해온 정부가 정작 국가 정보 서비스 관리에는 소홀했다는 비판 여론이 커질 것으로 예상된다.28일 행정안전부 등에 따르면 대전 유성구 국정자원에서 지난 26일 발생한 화재로 정부 업무 시스템 647개 등 국가 서비스가 불능 상태에 빠졌다. 모바일 신분증·주민등록등본 발급, 정부24 접속 등 생활 민원 서비스는 물론 공무원용 업무 시스템과 우편 수·발신 등 업무도 차질을 빚고 있다.이번 화재를 두고 업계에서는 3년 전 데이터센터 화재와 유사하다는 분석이 나온다. 2022년 10월 경기도 판교 SK C&C 데이터센터에서 불이 나 카카오 등 주요 정보기술(IT) 기업들의 서비스가 일제히 마비됐던 때를 떠올리게 한다는 것이다.아직 국정자원 화재 원인은 명확하게 밝혀지지 않았지만 두 사고의 발생 경위와 피해 확산 양상이 비슷하다는 분석이 제기된다. 국정자원과 SK C&C 데이터센터 모두 UPS 배터리에서 불이 시작됐다. UPS는 정전이나 기타 오류로 전원이 차단돼도 서버를 유지하는 비상용 배터리다. 하지만 리튬이라는 소재 특성상 한 번 불이 붙으면 진화가 쉽지 않고 온도가 순식간에 1000도까지 치솟는 ‘열폭주’ 현상이 나타난다.이중화 서버가 구축되지 않은 점은 후속 피해로 이어졌다. 민감하고 중요한 서비스를 제공하는 서버의 경우 한쪽이 파괴돼도 다른 쪽에서 즉시 같은 작업을 수행할 수 있도록 이중화 조치가 돼 있어야 한다. 사실상 같은 쌍둥이 서버를 사전에 구축해야 한다는 것이다. 구글클라우드나 마이크로소프트 애저는 전세계 각지에 동일한 서버를 구축해 운영하고 있고, 미국 이동통신사 버라이즌도 미국 내에 수십개의 데이터센터를 설치·운영 중이다.이번에 화재가 발생한 국정자원 5층 전산실은 이 같은 이중화 작업이 요구되는 ‘G-클라우드존’이었다. 이 구역의 재난복구(DR) 시스템은 서버를 복구하는 DR과 클라우드를 복구하는 DR 모두 요구한다. 그러나 정부는 서버에 대해서는 조치를 취했지만 클라우드는 방치했다. 대전 본원 서버를 공주센터와 이중화하는 계획이 추진 중이었지만 예산 문제 등을 놓고 이견이 발생해 중단된 사이 결국 사고가 터진 것으로 전해졌다.이번 화재 사고의 책임소재를 두고 민관 사이 공방이 벌어질 가능성도 제기된다. 업계 관계자는 “국정자원이 시설 관리를 부실하게 했는지, 혹은 작업자 실수 같은 외적 요인이 있었는지 등 화재 원인에 따라 이번 사태 책임 소재에 대한 의견이 갈릴 수 있다”고 말했다.김지훈 기자 germany@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지