시사 전체기사

[포토] 매킬로이의 포효

입력:2025-09-28 21:21
공유하기
글자 크기 조정

유럽팀의 로리 매킬로이(북아일랜드)가 28일(한국시간) 미국 뉴욕 파밍데일의 베스페이지 블랙 코스에서 라이더컵 대회 이틀째 포볼 매치에서 14번홀 버디 퍼트를 성공한 뒤 포효하고 있다. AFP연합뉴스

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
전 남편 집에 불지른 50대…이유 묻자 ‘묵비권’
동일인이면 ‘75억’ 대박…강동구 판매점서 로또 1등 ‘5명’ 배출
6년간 해킹 시도 5만2000건…최대 표적된 ‘이곳’ 어디
‘나는솔로’ 30대 출연자, 시청자와 사귀다 폭행…검찰 송치
[속보] 양주 찜질방서 LPG 가스 ‘꽝’…28명 중경상·72명 대피
“등본도 못 뗀다”…전산망 화재로 무인민원발급기 먹통
80대 운전자 추돌에 ‘날벼락’…경부고속도로 8중 추돌
2심 “박유천, 가처분 어기고 활동…전 소속사에 5억 배상”
국민일보 신문구독