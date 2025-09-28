시사 전체기사

[포토] 추석 앞둔 전통시장 ‘인산인해’

입력:2025-09-28 21:23
민족 최대 명절인 추석이 일주일 앞으로 다가왔다. 전통시장과 대형마트에서는 추석 준비가 한창이다. 28일 서울 동대문구 청량리 종합시장이 장을 보러 나온 시민들로 붐비고 있다.

권현구 기자

