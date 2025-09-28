“국민 불편 최소화에 역량 집중”… 이 대통령 비상대책회의 주재
신속한 복구·재발방지책 마련 주문
총리도 서류제출 기한 연장 등 지시
이재명 대통령이 대전 국가정보자원관리원 화재와 관련해 신속한 복구 및 재발방지책 마련을 주문했다.
이 대통령은 28일 대통령실에서 비상대책회의를 주재하고 “신속한 정부 시스템의 복구와 가동, 국민 불편의 최소화에 모든 역량을 집중하라”고 관계부처에 지시했다고 강유정 대통령실 대변인이 브리핑에서 밝혔다. 또 “2023년 전산망 장애 이후에도 운영체계 이중화 등 신속한 장애 복구 조치가 마련되지 않았다”며 “이런 일이 재발하지 않도록 대책을 수립하고, 확실하게 집행해야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 국가 주요 정보시설의 화재로 국민께 큰 걱정과 불편을 드린 점에 대해 우려를 표하고, 화재로 인한 장애 및 복구 현황을 숨김없이 설명하는 소통체계를 구축해 국민의 궁금증과 애로사항을 해소해 달라고 당부했다. 또 금융이나 교통, 택배 등 국민 생활과 밀접한 분야에서 피해 발생을 막기 위해 민간과 긴밀한 협력체계를 구축하라고 주문했다.
강 대변인은 “이 대통령은 국민 불편을 최소화하기 위한 대체방안을 빈틈없이 마련해 국민께 안내할 것을 지시하고, 특히 이번 화재로 인해 납세 등 행정상 의무를 이행하지 못하는 국민이 불이익을 받지 않도록 각별히 챙기라고 말했다”고 전했다.
김민석 국무총리도 전날 정부서울청사에서 대책회의를 열고 “국가정보시스템 장애로 민원 처리가 지연되거나 증명서 발급에 차질을 빚는 등 일상생활에 불편이 있을 수 있다”며 사과했다. 이후 대전 화재 현장을 방문해 정부 민원 대체사이트 가동과 민원 수기 접수, 세금 등 관공서 서류제출 기한 연장 등 국민 불편을 최소화하겠다고 약속했다.
최승욱 최예슬 기자 applesu@kmib.co.kr
