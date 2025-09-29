시사 전체기사

IPC 파슨스 위원장 3선 성공… 한국 첫 도전 배동현 이사장 고배

입력:2025-09-29 01:22
한국인 최초로 국제패럴림픽위원회(IPC) 수장에 도전했던 배동현 BDH 재단 이사장 겸 창성그룹 총괄부회장이 앤드루 파슨스(사진)위원장에게 밀려 아쉽게 낙선했다.

지난 27일 서울 강남구 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 열린 2025 서울 IPC 정기총회 위원장 선거에서 배 이사장은 유효 투표수 177표 중 68표를 얻었다. 파슨스 위원장은 109표를 받으며 3연임에 성공했다. 임기는 4년이다.

배 이사장의 선거 활동을 도운 정진완 대한장애인체육회장은 “비록 결과는 아쉬웠지만 한국인 후보가 세계 패럴림픽 무대에서 주목받았다는 사실만으로도 큰 의미가 있다”며 “이번 도전은 우리 장애인스포츠의 국제적 위상을 높이는 동시에 각국과의 교류 확대와 연대 강화를 이끄는 계기가 됐다”고 밝혔다.

정신영 기자 spirit@kmib.co.kr

