한국만 25%… 현대차·기아 “관세 환급도 못 받나” 긴장

미국에 수출되는 일본과 유럽연합(EU)의 자동차가 15% 관세를 적용받게 되면서 미국 주요 수입차업체 중 현대자동차·기아가 가장 높은 관세(25%)를 물게 됐다. 15% 관세에 합의한 한·미 정부의 후속 논의가 지지부진해서다. 업계에선 적용이 늦어진 기간만큼 환급을 받기 때문에 타격이 크진 않을 거라고 관측한다. 문제는 합의 자체가 무산될 경우다. 도널드 트럼프 미국 행정부가 ‘3500억 달러 선불’ 같은 비현실적인 요구를 하면서 이를 바라보는 현대차·기아는 애가 타들어 가고 있다.
28일 자동차업계에 따르면 미국 정부는 지난 24일(현지시간) 유럽산 자동차와 자동차 부품 관세를 27.5%에서 15%로 내리기로 확정했다. 이 조치는 지난달 1일 이후 미국 수출품에 소급 적용돼 기업들은 초과 관세만큼 환급을 받는다. 일본산 자동차도 지난 16일부터 15% 관세를 적용받고 있다. 한국은 지난 7월 31일 타결한 관세 협상의 후속 논의에 난항을 겪으면서 25% 관세를 유지하고 있다.
현대차·기아는 그동안 미국에서 경쟁사에 비해 5% 정도 낮은 가격이 무기였다. 경쟁사보다 높은 관세를 물게 되면서 ‘가격 역전’을 우려하는 목소리도 커지고 있다. 현대차의 미국 베스트셀링 모델인 투싼의 경우 25% 관세를 산술적으로 가격에 반영하면 약 3만6500달러가 된다. 15% 관세를 적용한 폭스바겐 티구안(3만4782달러), 토요타 라브4(3만4270달러), 혼다 CR-V(3만5558달러)보다 비싸진다. 현대차의 고급 브랜드 제네시스도 비슷한 상황이다. 25% 관세를 반영한 G80은 7만3062달러로 15% 관세의 벤츠 E350(7만3485달러), BMW 530i(6만8885달러), 아우디 A6(6만6815달러)보다 가격이 비슷하거나 비싸진다.
다만 업계에선 가격 역전 가능성을 높게 보진 않는다. 한·미 양국이 후속 논의에 성공해 15% 관세를 적용받게 되면 EU가 그랬던 것처럼 지난달 1일 이후 부담한 초과 관세를 도로 환급받을 가능성이 커서다. 업계 관계자는 “미국 고율 관세로 인해 현대차·기아는 막대한 타격을 입었다. 다만 적용 시기가 늦어지더라도 환급을 고려하면 사실상 일본·유럽 업체와 관세 15% 동일 선상에서 경쟁을 시작하는 것”이라고 말했다. 호세 무뇨스 현대차 사장이 지난 19일 미국에서 열린 ‘최고경영자(CEO) 인베스터데이’에서 “관세 때문에 당연히 가격을 인상한다는 건 고려하지 않는다”고 한 발언도 이런 배경을 감안한 것이라는 관측이다.
다만 한·미 양국의 관세 협상 자체가 무산될 경우 현대차·기아 입장에선 막대한 타격을 피할 수 없다. 트럼프가 한국에 요구하는 ‘3500억 달러 선불’은 사실상 수용하기 힘든 요구이기 때문에 현대차·기아는 노심초사하고 있다. 완성차업계 관계자는 “미국이 무리한 관세 압박 카드를 내미는 탓에 한국 기업이 미국 시장에서 불공정한 경쟁을 치르게 될 가능성을 배제할 수 없다”고 우려했다.
