시사 전체기사

“시진핑, 트럼프에 ‘대만 독립 반대’ 선언 요구”

입력:2025-09-28 18:22
공유하기
글자 크기 조정

무역협상 지렛대로 정책 변화 압박
‘독립 지지 안 한다’-‘반대’는 큰 차이


시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령에게 ‘대만 독립 반대’를 공식 선언하도록 압박할 계획이라고 27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 시 주석이 미국과의 무역 협상을 지렛대로 삼아 대만 문제에 관한 미국의 입장 변화를 이끌어내려 한다는 것이다.

WSJ은 이날 사안에 정통한 소식통을 인용해 시 주석이 미국의 대만 정책 변화를 요구할 것이라고 전했다. 트럼프 대통령이 중국과의 무역 협상에 큰 관심을 보이는 만큼 이를 이용해 대만 독립을 “지지하지 않는다”는 기존 입장에서 더 나아가 “반대한다”고 표명하게 한다는 것이다.

지난 1월 마코 루비오 미국 국무장관이 왕이 중국 외교부장과의 통화에서 대만 독립을 지지하지 않는다는 메시지를 비공식적으로 전한 바 있다. 이후 중국이 동의 없이 해당 발언을 공개해 미국의 반발을 사기도 했다.

현재 미국은 전략적 모호성을 띤 ‘하나의 중국’ 정책을 유지하고 있다. ‘하나의 중국’을 용인하면서도 대만 문제에 개입할 수 있는 길을 터놓은 것이다. 따라서 “지지하지 않는다”와 “반대한다”는 단순한 표현 차이를 넘어 미국이 중립적 태도에서 벗어나 대만 독립 문제에서 사실상 중국 편에 서게 되는 것을 의미한다고 WSJ은 설명했다.

트럼프 대통령과 시 주석은 최근 중국산 동영상 플랫폼 ‘틱톡’의 미국 사업권을 미국 투자자들에 매각하는 데 합의한 가운데 다음 달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만날 예정이다.

반면 미국과 대만의 관계는 불안해지는 모습이다. 지난 19일 트럼프 대통령과 시 주석의 통화 내용에 대해 설명하는 양국의 보도자료에선 대만 문제가 이례적으로 언급되지 않았다. 또 트럼프 대통령은 최근 대만에 대한 4억 달러(5640억원) 규모의 방위 지원 패키지를 승인하지 않은 것으로 확인됐다. 이런 조치들을 두고 미국이 대만 문제보다 중국과의 무역 합의에 더 무게를 두고 있는 것 아니냐는 의구심이 나오고 있다.

이가현 기자 hyun@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
조롱에 폭행까지 ‘동네북’ 경찰…지난해 공무집행방해 1만건
6년간 해킹 시도 5만2000건…최대 표적된 ‘이곳’ 어디
“역대급 최악” “1점도 아깝다”…카톡 업뎃에 혹평 리뷰 폭주
방미 도중 비자 취소 위기, 콜롬비아 대통령
[속보] 양주 찜질방서 LPG 가스 ‘꽝’…28명 중경상·72명 대피
“등본도 못 뗀다”…전산망 화재로 무인민원발급기 먹통
80대 운전자 추돌에 ‘날벼락’…경부고속도로 8중 추돌
2심 “박유천, 가처분 어기고 활동…전 소속사에 5억 배상”
국민일보 신문구독