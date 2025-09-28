트럼프 “포틀랜드에 군대 파견, 무력 사용 가능”
ICE시설 보호 명목 초강경 조치
오리건주 “안보 위협 없어” 반발
도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 오리건주 포틀랜드 이민세관단속국(ICE) 시설에 군대를 배치하겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 필요한 경우 ‘무력 사용’도 가능하다면서 최근 ICE 구금시설을 향한 총격 사건 이후 초강경 대응 입장을 강조했다. 진보 성향이 강한 포틀랜드는 2020년 조지 플로이드 사망 사건 당시 대규모 집회가 벌어진 이후 트럼프의 ‘눈엣가시’가 됐다는 분석이 나온다.
트럼프는 이날 트루스소셜에서 “크리스티 놈 국토안보부 장관의 요청에 따라 전쟁으로 황폐해진 포틀랜드, 안티파(Antifa)와 다른 국내 테러리스트로부터 공격받고 있는 ICE 시설들을 보호하는 데 필요한 모든 병력을 제공하도록 피트 헤그세스 전쟁부(국방부) 장관에게 지시했다”고 밝혔다. 이어 “필요하다면 전면적인 무력 사용을 승인한다”고 덧붙였다. 백악관은 ‘전면적 무력’이 무엇인지, 어떤 부대가 배치될지는 설명하지 않았다. 트럼프는 로스앤젤레스(LA)와 워싱턴DC 등에 주방위군을 배치한 바 있다.
이번 조치는 지난 24일 텍사스주 댈러스 ICE 구금시설 총격 사건과 관련한 후속 대응이다. 국토안보부는 “ICE 시설에서 몇 주간 지속된 폭동과 법 집행기관에 대한 공격 이후 이 조치가 내려졌다”고 설명했다. 최근 트럼프는 반파시즘·반인종차별 운동인 안티파도 테러단체로 지정했다.
미국 언론들은 트럼프가 ICE 공격 사태 이후 포틀랜드를 ‘본보기’로 삼았다고 평가했다. 트럼프는 지난 25일 “포틀랜드를 봐라. 미친 사람들이 건물을 불태우려 한다”고 말했다. 최근에도 포틀랜드 외곽 ICE 시설에선 시위가 이어졌다. 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 핵심 인사인 스티브 배넌은 “안티파를 체포하기 위해 포틀랜드 일부 지역에 계엄령을 선포해야 한다”고 주장하기도 했다.
포틀랜드가 속한 오리건주는 반발했다. 티나 코텍 오리건주 주지사는 “군사작전의 이유나 목적에 대한 정보를 제공받지 못했다”며 “포틀랜드에는 국가 안보 위협이 없다. 우리 지역은 평온하다”고 밝혔다.
