2년 전 장관 사퇴 요구했던 李 발언 소환… 국힘 “국정자원 화재 윤호중 경질해야”

2년 전 장관 사퇴 요구했던 李 발언 소환… 국힘 “국정자원 화재 윤호중 경질해야”
사퇴 압박·국정조사 총공세
국민의힘은 정부 전산시스템 마비 사태를 촉발한 국가정보자원관리원(국정자원) 화재를 두고 이재명 대통령의 과거 발언을 인용해 윤호중 행정안전부 장관의 사퇴를 촉구했다. 국민의힘은 현장방문, 국정조사 등을 통해 사건 진상 규명과 함께 책임소재도 분명히 밝히겠다고 밝혔다.
송언석(사진) 국민의힘 원내대표는 27일 “이 대통령은 2023년 11월 새올지방행정정보시스템과 정부24 민원 서비스 중단 사태 당시 윤석열 대통령의 대국민 사과와 이상민 행안부 장관 경질을 요구한 바 있다”며 “전국 647개 정부 서비스가 중단된 이번 사태는 2년 전과는 비교할 수 없을 정도로 규모가 큰 재난급 참사”라고 비판했다. 이어 “윤 장관은 우선 사태 수습에 최선을 다하되 수습이 마무리되는 대로 이번 사태에 책임을 지고 사퇴하길 바란다”며 “이 대통령도 국민 앞에 나와 사태의 원인과 전말, 책임에 대해 소상히 밝히라”고 촉구했다.
최보윤 당 수석대변인도 28일 논평을 내고 “‘남 탓’이 아닌 ‘내 탓’의 자세로 책임지는 모습을 강력 촉구하던 이 대통령은 지금 어디에 있느냐”며 “즉시 국민 앞에 나와 사과하고, 행안부 장관을 경질하는 책임 있는 자세를 보이라”고 주장했다.
2년 전 더불어민주당 대표였던 이 대통령은 정부 전산망 마비 사태에 대해 “윤 대통령은 이번 사태에 대해 아무런 언급이 없다. 대통령도 온 국민이 겪은 이 불편함에 대해 정부 공직자의 안이함, 무능함, 행정 잘못으로 인한 국민 피해에 대해 사과하는 게 온당하다”며 이 장관 경질을 요청했다. 또 “일하라고 준 권한인데 일을 못하거나 잘못하면 스스로 책임지고 ‘미안합니다’ 해야지 그저 남 탓, 전 정부 탓을 하면 그게 책임지는 자세라고 할 수 있느냐”고 질타한 바 있다.
국민의힘은 윤 장관 해임 건의뿐 아니라 현안질의·국정조사 등 국회 차원의 대응 방안도 검토하고 있다. 당 지도부 관계자는 “정부·여당이 말로는 민생을 외쳐놓고 실상은 자기 권력 강화나 사법부 때리기에만 몰두했다”며 “행안부도 권력 비대화에만 신경 썼지 민생 직결 분야에는 완전히 손을 놓고 있었던 것”이라고 꼬집었다.
정우진 기자 uzi@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사