유럽 ‘러 드론 공포’ 확산… 나토, 발트해 경계 강화
곳곳서 드론 출몰… 러는 계속 부인
북대서양조약기구(NATO·나토)가 덴마크·폴란드 등 유럽 각국의 드론 출몰 사태에 대응해 발트해 전력을 강화했다.
나토는 27일(현지시간) 로이터통신에 보낸 성명에서 “발트해에 새로운 다중 전략 자산을 배치해 경계 임무를 강화할 것”이라며 “새롭게 투입할 자산에는 최소 1척의 방공 호위함과 감시·정찰·정보 수집 체계가 포함된다”고 밝혔다.
나토는 발트해에서 해저 케이블 손상 사건이 발생하자 러시아의 소행으로 보고 지난 1월부터 구축함과 해상초계기로 경계하는 ‘발틱 센트리’ 작전을 펼쳐 왔다. 이번 발트해 경계 강화는 기존 작전을 발전시켜 러시아 드론에 대응하는 능력을 보강한 것이라고 로이터는 설명했다.
유럽 각국에선 이달 들어 러시아 것으로 의심되는 비행체가 연이어 출몰했다. 지난 10일 우크라이나 서부를 공격하던 러시아 드론 19대가 폴란드 영공을 침범한 데 이어 19일에는 에스토니아 상공에서 러시아 미그-31 전투기 3대가 목격됐다.
덴마크 국방부는 26일부터 27일 새벽 사이 자국 최대 군사시설인 카루프공군기지 인근에서 드론 활동을 포착했다고 밝혔다. 노르웨이 합동작전사령부도 이날 중부 외를란공군기지 인근에서 드론이 여러 차례 목격됐다고 발표했다. 덴마크 코펜하겐과 노르웨이 오슬로에선 지난 22일 국적 미상의 드론 출몰로 국제공항이 폐쇄된 바 있다.
러시아는 자국 소행임을 부인하고 있다. 유엔총회 참석차 미국 뉴욕을 방문 중인 세르게이 라브로프 외무장관은 취재진에게 “우리는 나토 회원국에 드론을 보내지 않는다”면서도 “우리 비행체를 요격하면 후회할 것”이라고 경고했다.
