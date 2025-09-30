생명 위협하는 ‘죽음의 골절’… 선제적 대응시스템 중요

[And 건강] 급증하는 노인 낙상 사고

최근 국내 최초로 낙상의학센터를 연 바른세상병원 엄상현 센터장이 낙상 사고로 고관절 골절 수술을 받은 60대 환자의 다리를 올리며 상태를 점검하고 있다.

60~70%가 주로 집안에서 발생

골밀도 낮아 넘어지면 큰 부상

특히 고관절 골절은 치명적

환자 1년 내 사망률 20~30%나



예방 최선이나 신속한 대처 중요

일부 병원 협진시스템 구축

미·일 등 일찍부터 예방 프로그램

국내는 아직 미흡한 수준

의료체계에 적절한 보상 필요



초고령사회 낙상대책 목소리 커



지역사회-병원 ‘협업’ 예방·관리

