KB금융 ‘전국 공립 박물관·미술관 무료 관람 프로젝트’
모바일 앱으로 신청 45곳 이용
KB금융그룹이 전국 공립 박물관과 미술관 ‘무료 관람’(포스터)프로젝트를 한국박물관협회와 함께 시작한다고 28일 밝혔다. KB국민은행의 모바일 애플리케이션 ‘KB스타뱅킹’ 속 국민지갑에 있는 ‘전국 공립 박물관·미술관 무료 관람’ 메뉴에서 신청하면 전국 45곳의 박물관·미술관에서 전시나 체험 프로그램을 무료로 이용할 수 있다. KB금융 관계자는 “지역이나 계층, 나이로 제한을 뒀던 기존 무료 관람 지원 사업과 달리 누구나 문화 예술을 즐길 수 있도록 기획했다”면서 “앞으로도 문화가 꽃피고 희망이 자라는 나라를 만드는 데 앞장서겠다”고 말했다. KB금융은 한국 대표 미술품 전시회인 ‘키아프(Kiaf) 서울 2024·2025’의 대표 후원사로 참여하는 등 최근 문화 예술계에서 발을 넓혀가고 있다.
김진욱 기자 reality@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사