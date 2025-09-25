시사 전체기사

[포토] 다문화 여성 한가위 축제

입력:2025-09-25 18:49
다문화가정 여성들이 25일 서울 양천구 대한적십자사 서울지사 서부봉사관에서 열린 '다문화 여성 한가위 축제'에 참석, 직접 만든 퓨전 송편을 들어 보이고 있다.

권현구 기자

