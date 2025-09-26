한국인 45살에 가장 많이 벌고… 61살부터 소비 많아 ‘적자 인생’
고령 일자리 탓 적자 시점 늦춰져
국민 소득이 45세에서 정점을 찍고 61세부터는 소비가 소득보다 많은 적자 상태로 전환되는 것으로 나타났다. 통계청은 25일 이 같은 내용의 ‘2023년 국민이전계정’을 발표했다.
2023년 1인당 생애주기별로 보면 0~27세에서는 소비가 노동소득보다 많아 적자 상태가 지속된다. 교육비 지출 증가 등 영향으로 적자 규모는 16세(4418만원)에서 가장 컸다.
28세부터는 노동소득이 소비를 초과해 처음 흑자 전환됐다. 이후 1인당 노동소득은 45세 때(4433만원) 정점에 오르고 흑자 규모도 1748만원으로 최대가 된다.
61세부터는 다시 적자로 돌아선다. 은퇴 후 노동소득은 줄어드는 반면 보건 지출이 늘어나기 때문이다. 적자 규모는 나이가 많아질수록 커지는 경향을 보였다. 적자에 재진입하는 시점은 2010년(56세)과 비교하면 5세 늦춰졌다. 통계청 관계자는 “은퇴한 뒤에도 일하는 고령층이 늘어난 영향”이라고 설명했다.
전체 국민 소비에서 노동소득을 뺀 값인 생애주기 적자 규모는 2023년 처음으로 200조원을 돌파했다. 2023년 국민 총소비는 1459조2000억원으로 노동소득 1232조8000억원보다 많아 총 226조4000억원 적자였다. 2010년 관련 통계 집계 이후 최대다. 전년 대비 노동소득 증가율(5.5%)보다 소비 증가율(7.0%)이 더 높았다.
