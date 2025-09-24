李 “한반도 평화 도와달라” 유엔총장 “韓 대북정책 현명”

유엔서 만나 한반도 문제 등 논의

우즈벡·체코 정상과 양자회담

교통 인프라·원전 등 의견 교환

이재명 대통령이 23일(현지시간) 제80차 유엔총회가 열린 미국 뉴욕 유엔본부 총회장에서 기조 연설을 하고 있는 모습을 각국 참석자들이 지켜보고 있다. 로이터연합뉴스

이재명 대통령이 미국 뉴욕에서 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장을 만나 한반도 평화를 위한 국제사회의 지원을 요청했다. 구테흐스 사무총장은 “한국의 대북 정책은 현명한 접근”이라며 적극 지지 의사를 밝혔다.



대통령실은 23일(현지시간) 보도자료를 내고 “이 대통령이 유엔본부에서 구테흐스 사무총장을 만나 한반도의 평화와 안보는 국제사회의 평화·안보와 직결돼 있다. 갈등과 대립을 넘어 대화와 협력의 장으로 나아갈 수 있도록 유엔이 지원해 달라고 말했다”고 밝혔다. 이에 구테흐스 사무총장은 “우리 정부와 연대와 협력을 강화해 나갈 것이라고 말했다”고 전했다.



구테흐스 사무총장은 이 대통령이 유엔총회 기조연설에서 언급한 이른바 ‘엔드(E·N·D) 구상’에 대해서도 공감을 표했다. 이 대통령은 이날 기조연설에서 ‘교류(Exchange), 관계정상화(Normalization), 비핵화(Denuclearization)’를 축으로 한 이른바 엔드 구상을 공식 제시했다. 이 대통령은 구테흐스 사무총장에게 “북한의 핵·미사일 위협은 한반도 차원을 넘어 국제 평화·안보 전체에 영향을 미친다”며 “국제사회가 함께 해결해 나가야 할 과제”라고 말했고, 구테흐스 사무총장은 “이 대통령의 엔드 이니셔티브’에 공감한다”며 “한반도 안정과 평화에 기여하기 바란다”고 화답했다.



이 대통령은 구테흐스 사무총장이 추진 중인 유엔 개혁에 대한 지지도 표명했다. 이 대통령은 “유엔이 효율적인 기구로 발전할 수 있도록 한국도 역할을 하겠다”며 “국제사회의 분열이 심화되는 상황에서 유엔의 역할이 더욱 중요하다”고 강조했다.



이 대통령은 주요국과 양자회담도 진행했다. 샤브카트 미르지요예프 우즈베키스탄 대통령과 회담하며 교통 인프라, 핵심광물, 공급망 분야 협력 확대 방안을 논의했다. 또 우즈베키스탄 내 17만여 고려인이 양국 관계 발전의 가교 역할을 할 수 있도록 관심과 지원을 요청했다. 두 정상은 내년 한국에서 열리는 ‘한·중앙아시아 정상회의’의 성공적 개최에도 뜻을 모았다.



이 대통령은 이어 페트르 파벨 체코 대통령과 회담했다. 파벨 대통령이 지난 6월 한국수력원자력이 수주한 두코바니 원전 최종 계약과 관련해 “한국 기업의 우수한 능력이 높게 평가받았다”고 하자, 이 대통령은 “원전을 넘어 반도체, 방산 등으로 확대해 발전하기를 기대한다”고 말했다. 이날 위성락 국가안보실장은 브리핑에서 “체코는 제조업 역량이 뛰어난 나라이고, 유럽연합(EU) 회원국 중 상대적으로 노동력 등에 강점이 있어 우리가 협력하기 좋은 대상이어서 투자도 늘고 있다”고 설명했다.



이 대통령은 제80차 유엔총회 기조연설에서 ‘대한민국’을 33차례, ‘평화’를 25차례 언급했다. 대한민국의 국제사회 복귀를 선언한 대목, 북한을 향한 흡수통일을 추구하지 않고 적대행위를 하지 않겠다고 밝힌 대목 등에서 세 차례 박수를 받았다.



윤예솔 기자, 뉴욕=최승욱 기자 pinetree23@kmib.co.kr



