교육장관, 교사들 만나 교권보호 대책 논의
최교진(사진) 부총리 겸 교육부 장관은 24일 오후 서울 광진구 신자초등학교를 방문해 교사들을 격려하고 간담회를 열어 악성민원 대책 등 교권 보호 방안을 논의했다.
최 부총리는 간담회에서 “많은 학부모님들이 선생님들의 교육활동을 응원하고 있음에도 일부 악성 민원으로 선생님들이 큰 어려움을 겪고 있다”며 “악성 민원으로 인한 선생님들의 부담을 줄일 수 있는 대응책을 마련하겠다”고 말했다. 이날 간담회에는 정근식 서울시교육감 등이 참석했다.
앞서 최 부총리는 이날 서울 여의도 인근 식당에서 취임 후 처음으로 교원단체 대표들과 오찬 간담회를 가졌다. 한국교원단체총연합회(교총), 전국교직원노동조합(전교조), 교사노동조합연맹(교사노조), 새로운학교네트워크, 실천교육교사모임, 좋은교사운동 등 6곳이 참석했다.
최 부총리는 “최근 대통령께서 ‘과도한 경쟁을 넘어서 기회를 고르게 나누는 교육이 돼야 한다’고 강조했다. 과도한 경쟁 질서를 벗어날 때가 됐다는 방향성을 제시한 것”이라며 의견을 요청했다.
교원단체들은 교권 확립과 고교학점제 대책 등을 요구했다. 이보미 교사노조 위원장은 “이대로라면 고교학점제 폐지가 불가피한 상황”이라며 (학점) 이수 기준에 출석률만 반영하는 것부터 시작해 현장상황을 수습해야 한다”고 말했다. 박영환 전교조 위원장은 “교사들이 여전히 악성민원에 시달리고 있다. 특단의 대책을 마련해 달라”고 말했다. 강주호 교총 회장은 “교육에는 보수와 진보가 따로 없다. 청문회 과정에서 제기된 편향성 우려를 불식시키고 특정 집단이 아닌 전체 교원의 목소리에 귀 기울여 달라”고 강조했다.
