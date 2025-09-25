HD현대케미칼, 업계최초 해외 LNG 직도입
프랑스 토탈에너지스와 계약 체결
8년간 20만t 도입… 연료비 21% 절감
HD현대오일뱅크와 롯데케미칼의 합작사인 HD현대케미칼은 프랑스 종합 에너지기업인 토탈에너지스와 액화천연가스(LNG) 장기 직도입 계약을 체결했다고 24일 밝혔다. 토탈에너지스는 석유·가스를 비롯해 전력, 수소, 재생 에너지 등 분야에서 글로벌 공급망을 운영하는 회사다.
국내 석유화학 업체가 해외 기업과 계약을 맺고 해외 LNG 직도입에 나선 것은 처음이다. 지금까지 국내 석유화학 기업들은 한국가스공사나 국내 대형 에너지기업을 통해 LNG를 수입해 왔다.
HD현대케미칼은 이번 계약을 통해 2027년 1월부터 2034년 12월까지 연간 20만t의 LNG를 해외에서 바로 도입하게 된다. 도입되는 LNG는 납사분해시설(NCC)의 연료로 활용될 예정이다. HD현대케미칼은 기존 연료인 부생가스 대비 21% 수준의 연료비 절감 효과가 있을 것이라고 예상했다.
정임주 HD현대케미칼 대표는 “이번 LNG 해외 직도입은 안정적인 연료 도입과 원가경쟁력 확보하는 두 가지 목표를 동시에 실현하기 위한 전략적 결정”이라며 “앞으로도 글로벌 에너지 기업들과의 협업을 지속적으로 확대해 글로벌 석유화학 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
