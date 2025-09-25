다시 美주식으로… 서학개미 순매수 금액 한 달 새 3배 급증
엔비디아·팔란티어 가장 많아 사
주간거래, 1년 3개월 만에 11월 재개
파월 연준 의장 “주가 고평가” 지적
최근 미국 증시가 기술주를 중심으로 급등하면서 한동안 잠잠했던 서학개미들이 미 주식을 대거 사들이고 있다. 9월 순매수 금액만 8월 대비 세 배 수준으로 불어났다.
24일 한국예탁결제원에 따르면 지난달 국내 투자자의 미 주식 순매수 규모는 약 8949억원, 이달에는 2조8001억원으로 한 달 새 212.90% 늘었다.
이는 최근 뉴욕증시가 반도체주를 중심으로 연일 사상 최고치를 경신하면서 투자 심리가 개선된 영향이 크다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 지난 2일(6415.54) 대비 지난 22일(6693.75) 4.34% 올랐고, 기술주 중심의 나스닥종합지수도 같은 기간 2만1279.63에서 2만2788.98로 7.09% 뛰었다.
국내 투자자들이 가장 많이 순매수한 종목은 엔비디아로 5983억원, 2위는 팔란티어 테크놀로지스(4273억원)로 모두 반도체주였다. 지난달 해외 순매수 주식 1위에 비트코인 채굴업체 비트마인 이머전 테크놀로지스(비트마인)가 이름을 올린 것과 차이가 있다.
미 주식 직접 투자뿐만 아니라 국내에 상장된 관련 상장지수펀드(ETF)에도 많은 투자금이 유입되고 있다. 코스콤 ETF 체크에 따르면 지난 1주일 동안 자금 유입이 두 번째로 많았던 상품은 한국투자신탁운용의 ‘ACE 미국나스닥100’이었다. 해당 기간 1226억원이 유입됐고, 수익률은 2.77%다.
이런 가운데 지난해 8월 5일 글로벌 증시 폭락 당시 미 대체거래소(ATS) 블루오션의 주문 일괄 취소 사태로 잠정 중단된 국내 증권사의 해외주식 주간거래도 오는 11월부터 재개될 예정이다. 이 서비스는 국내 투자자가 낮 시간대인 오전 9시부터 오후 5시까지 미 주식을 거래하도록 지원한다. 투자자 보호를 강화하기 위해 이번에 재개되는 서비스에서는 복수의 ATS를 활용할 방침이다.
다만 간밤 뉴욕증시는 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed 연준) 의장의 “미국 주식 고평가” 발언 등으로 일제히 하락 마감했다. 파월 의장은 전날 “경제가 트럼프 정책으로 새로운 국면에 진입했고 이 때문에 예측이 어렵다”며 “연준의 의도대로 통화정책이 금융에 영향을 미치는지 자문하고 있으며 여러 지표로 볼 때 주식 가격은 상당히 고평가되고 있다”고 지적했다.
김석환 미래에셋증권 수석매니저는 “파월의 발언으로 나스닥지수가 큰 낙폭(-0.95%)을 보였다”며 “엔비디아의 오픈AI에 대한 대규모 투자 규모 발표도 시장에 불확실성을 더하면서 주가가 약 3% 빠졌다”고 설명했다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사