“우크라, 영토 수복 이상도 가능”… 기존 입장 180도 뒤집은 트럼프

젤렌스키 회담 후 우크라에 힘 실어

“러시아는 종이호랑이, 경제도 끔찍”

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 23일(현지시간) 뉴욕 유엔본부에서 정상회담을 하고 있다. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 23일(현지시간) 러시아를 ‘종이호랑이’라고 부르며 우크라이나가 기존 영토 수복 외에 더 진격할 수도 있다고 강조했다. 우크라이나가 러시아에 영토를 양보해야 한다는 기존 입장을 180도 뒤집은 것이다. 트럼프 대통령은 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국이 영공을 침범한 러시아 전투기를 격추해야 한다는 입장도 밝혔다. 지난달 알래스카 미·러 정상회담 이후에도 우크라이나 전쟁이 계속되자 트럼프가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대한 불만을 쏟아내는 모습이다.



트럼프는 이날 유엔총회를 계기로 열린 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담한 뒤 트루스소셜에 장문의 글을 올려 “나는 우크라이나가 유럽연합(EU)의 지원을 받아 (러시아와) 싸우고 이겨서 원래의 형태로 자국 영토를 되찾을 수 있는 위치에 있다고 생각한다”고 밝혔다. 이어 “시간과 인내심, 유럽의 경제적 지원 특히 나토의 지원이 더해진다면 (우크라이나가) 전쟁이 시작됐을 당시의 원래 국경을 회복하는 것이 충분히 가능한 선택지가 된다”고 설명했다.



트럼프는 “러시아는 실질적인 군사 강국이라면 이기는 데 일주일도 채 걸리지 않았을 전쟁을 3년 반 동안 무의미하게 싸우고 있다”며 “이것은 러시아를 돋보이게 하는 것이 아니다. 그들을 매우 ‘종이호랑이’처럼 보이게 만들고 있다”고 비판했다. 그러면서 “우크라이나는 원래의 형태로 자국 영토를 회복할 수 있을 뿐 아니라 어쩌면 그 이상도 가능할 것”이라고 말했다.



트럼프는 그동안 러시아와 우크라이나의 휴전을 중재하는 과정에서 우크라이나가 평화협정을 위해 동부 돈바스 지역을 포기해야 한다는 입장이었다. 자국 영토와 그 이상도 회복할 수 있다는 이날 발언은 트럼프의 기존 입장과는 크게 다르다. 뉴욕타임스는 “트럼프가 러시아와 우크라이나의 평화협정 체결 주장을 뒤집은 것으로 보인다”며 “불과 몇 주 전 자신이 중재에 나서겠다고 밝힌 평화 협상에 대해선 전혀 언급하지 않았다”고 지적했다.



트럼프는 “푸틴과 러시아는 심각한 경제 위기에 처해 있으며 지금이야말로 우크라이나가 행동에 나설 때”라면서 “우리는 나토가 무기를 가지고 자신들이 원하는 것을 할 수 있도록 나토에 계속 무기를 공급할 것”이라고 밝혔다. 미국이 우크라이나에 직접 자금을 대지는 않지만 유럽이 러시아에 맞서도록 무기 판매는 계속하겠다는 뜻이다.



트럼프는 앞서 젤렌스키와의 회담에서 취재진이 나토가 러시아 항공기를 격추해야 하는지 묻자 “그렇다”고 답했다. 러시아는 최근 전투기와 드론를 이용해 폴란드와 루마니아, 에스토니아 등 나토 회원국 영공을 잇따라 침범했다. 트럼프의 발언은 나토가 러시아의 이런 도발에 군사력으로 맞대응할 수 있다는 뜻을 밝힌 것이다. 트럼프는 미국이 러시아 전투기를 격추하는 나토 회원국을 지원할 의향이 있느냐는 질문에는 “상황에 따라 다르다”면서도 “우리는 나토에 대해 매우 강력하다”고 말했다.



트럼프는 또 젤렌스키를 만난 이후 진전에 관해 “가장 큰 진전은 현재 러시아 경제가 끔찍하다는 것”이라며 “경제가 무너지고 있고 솔직히 우크라이나는 이 큰 군대를 막는 것을 매우 잘하고 있다”고 말했다. 푸틴을 아직도 믿느냐는 질의에는 “한 달쯤 지난 뒤 알려주겠다”고 답했다.



젤렌스키는 이날 기자회견에서 트럼프의 발언에 대해 “큰 변화”라며 “트럼프 대통령 자체가 게임체인저”라고 환영했다.



워싱턴=임성수 특파원



