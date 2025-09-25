에쓰오일 송편 나누기 봉사활동
에쓰오일은 24일 서울 마포구 본사 사옥에서 추석 맞이 ‘사랑의 송편 나누기’ 행사(사진)를 진행했다고 밝혔다.
안와르 알 히즈아지 최고경영자(CEO)를 비롯한 임직원 100여명은 6000만원 상당의 송편과 선물꾸러미 500세트를 만들어 사옥 인근 저소득 가정에 직접 전달했다. 행사에는 임직원뿐 아니라 사우디아라비아 유학생들과 직장어린이집 아동들도 동참했다.
에쓰오일은 2007년부터 매년 추석 연휴마다 사랑의 송편 나누기 봉사활동을 통해 지역 사회의 소외된 이웃들에게 따뜻한 마음을 전하고 있다.
알 히즈아지 CEO는 “한국의 추석은 이웃과 따듯한 정을 나누는 특별한 명절로 알고 있다”며 “에쓰오일도 지역 사회의 어려운 이웃에게 따뜻한 마음을 담아 위로와 희망을 전하고 싶다. 모두가 행복한 한가위 명절을 보내시길 바란다”고 말했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사