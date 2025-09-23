시사 전체기사

[포토] 고개 숙인 롯데카드

입력:2025-09-23 21:19
조좌진 롯데카드 대표이사가 23일 국회에서 국민의힘 주최로 열린 '롯데카드 개인정보 유출 사태 피해자 보호 방안 및 재발방지 대책 간담회'에 참석해 허리를 숙여 사과하고 있다.

이병주 기자

