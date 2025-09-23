“한·미 관세협상 상업적 합리성 보장 필요”
이 대통령, 美 상·하원 의원단 접견
근로자 구금 사태 재발 방지 당부
의원들, 비자 개선 필요성에 공감
이재명 대통령이 미국 상·하원 외교·외무위원회 소속 여야 의원들과 만나 “한·미 관세협상에서 양측이 ‘상업적 합리성’이 보장되는 방식으로 해결책을 찾을 것”이라고 말했다. 또 조지아주 한인 근로자 구금 사태의 재발 방지도 당부했다.
유엔총회 참석을 위해 미국 뉴욕에 도착한 이 대통령은 22일(현지시간) 공화당 소속 영 김 하원 외무위 동아태소위원장과 민주당 소속 진 섀힌 상원 외교위 간사, 크리스 쿤스 상원의원, 그레고리 믹스 하원의원을 접견했다.
이 대통령은 “한·미 관세협상 과정에서 한국의 외환시장에 불안정이 야기될 우려가 있지만, 결국 양측이 ‘상업적 합리성’이 보장되는 방식으로 해결책을 찾을 수 있을 것”이라고 말했다. 한·미 간 무제한 통화스와프가 체결되지 않은 상황에서 미국의 요구대로 3500억 달러 규모 대미 현금 투자에 나서는 건 한국 외환시장에 심각한 타격을 줄 수 있다는 점을 재차 강조한 것으로 해석된다. 협상 결과가 한국 기업에만 손해를 강요하는 방식이어서는 안 되며, 양측이 최소한의 공정성을 갖춰야 한다는 호소를 전한 것으로 풀이된다. 이 대통령은 또 “최근 조지아주에서 발생한 한국 전문인력 구금과 같은 사태가 재발하지 않기를 바란다”고 강조했다고 대통령실이 보도자료를 통해 밝혔다.
미 의원들은 한국 외교 당국이 제기하는 비자 제도 개선 필요성에 공감을 표했으며, 양국 정부의 비자 개선 노력이 ‘한국 동반자법’의 의회 통과에 힘이 될 것이란 기대를 보였다고 한다. 한국 동반자법은 전문 교육을 받은 한국인 기술자를 대상으로 전문직 취업 비자(E-4 비자)를 연간 최대 1만5000개 발급할 수 있도록 허용하는 법안이다. 미 의원들은 “지난달 한·미 정상회담이 성공적으로 개최된 만큼 앞으로 조선·바이오·방산 분야 등에서 양국 협력이 공고해지도록 의회의 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다고 대통령실이 전했다.
공화당 소속인 영 김 위원장은 이 대통령에게 미국 보수 진영의 시각과 우려도 직접 전한 것으로 알려졌다. 이에 이 대통령은 30분 가까이 국내외 정치 상황에 대해 자세히 설명한 것으로 전해졌다.
이 대통령은 이후 뉴욕의 한 행사장에서 300여명의 동포와 간담회를 갖고 “전 세계가 잠시 걱정했지만 대한민국은 아주 모범적인 민주국가로, 문화강국으로, 군사·경제 강국으로 돌아왔다”고 말했다. 이어 “정상으로 돌아와 다시 도약할 때가 됐다”며 “대한민국 국민임을 자랑스럽게, 당당하게 말할 수 있는 그런 대한민국을 꼭 만들겠다”고 약속했다. 이 대통령은 또 “제가 (해외를) 다니면 메시지로 ‘투표하기가 왜 이리 어렵냐’고들 하신다”면서 “대한민국 국력이 이렇게 신장했는데, 재외국민을 포함해 전 세계 어디에 있든 대한민국 주인으로서 권력을 제대로 행사할 수 있도록 투표제도 개선도 확실히 해내겠다”고 강조했다.
뉴욕=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
