백기 든 디즈니 “키멀 쇼 재개”

진행자 ‘마가 비판’으로 방송 중단

‘표현자유 침해’ 비난에 결정 번복

도널드 트럼프 미국 대통령과 심야 코미디 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브’ 진행자 지미 키멀. AFP연합뉴스

미국에서 ‘표현의 자유’ 침해 논란을 불러일으킨 ABC방송의 ‘지미 키멀 라이브’가 방송 중단 일주일 만인 23일(현지시간) 다시 방송된다. 이 토크쇼 진행자 키멀이 보수주의 활동가 찰리 커크의 죽음과 관련해 도널드 트럼프 대통령의 강성 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)를 비판한 일로 방송이 무기한 중단됐다가 재개되는 것이다.



ABC방송을 소유한 월트디즈니컴퍼니는 22일 “지난 수요일(17일) 우리는 국가적으로 감정적인 순간에 긴장된 상황을 더욱 악화시키지 않기 위해 프로그램 제작을 중단했다. 일부 발언이 시의적절하지 못하고 무신경하게 느껴졌기 때문에 내린 결정이었다”며 “지난 며칠간 지미와 심도 있는 대화를 한 뒤 방송을 재개하기로 했다”고 밝혔다.



키멀은 지난 15일 방송 오프닝에서 “주말 동안 마가는 커크를 살해한 범인을 본인들과는 무관한 인물로 치부했다. 마가는 이번 피습을 통해 정치적 이득을 취하려는 저급한 행태를 시도했다”고 지적했다. 마가 진영은 격렬하게 반발했고, 브렌던 카 미 연방통신위원회(FCC) 위원장이 프로그램 중단을 압박했다. 이에 ABC가 방송 중단을 결정하자 트럼프 대통령은 “미국에 희소식”이라며 기뻐했다.



이후 표현의 자유 침해 논란이 불거지면서 진보 진영에서 반발이 쏟아져 나왔다. 배우 톰 행크스와 메릴 스트립 등 400여명의 연예인이 키멀 지지 성명을 발표했고, 공화당 소속 테드 크루즈 상원의원조차 “우리는 이런 일에 관여해선 안 된다”고 말했다. 결국 ABC의 모회사 디즈니는 백기를 들고 방송 중단 결정을 뒤집었다.



워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국에서 ‘표현의 자유’ 침해 논란을 불러일으킨 ABC방송의 ‘지미 키멀 라이브’가 방송 중단 일주일 만인 23일(현지시간) 다시 방송된다. 이 토크쇼 진행자 키멀이 보수주의 활동가 찰리 커크의 죽음과 관련해 도널드 트럼프 대통령의 강성 지지층인 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)를 비판한 일로 방송이 무기한 중단됐다가 재개되는 것이다.ABC방송을 소유한 월트디즈니컴퍼니는 22일 “지난 수요일(17일) 우리는 국가적으로 감정적인 순간에 긴장된 상황을 더욱 악화시키지 않기 위해 프로그램 제작을 중단했다. 일부 발언이 시의적절하지 못하고 무신경하게 느껴졌기 때문에 내린 결정이었다”며 “지난 며칠간 지미와 심도 있는 대화를 한 뒤 방송을 재개하기로 했다”고 밝혔다.키멀은 지난 15일 방송 오프닝에서 “주말 동안 마가는 커크를 살해한 범인을 본인들과는 무관한 인물로 치부했다. 마가는 이번 피습을 통해 정치적 이득을 취하려는 저급한 행태를 시도했다”고 지적했다. 마가 진영은 격렬하게 반발했고, 브렌던 카 미 연방통신위원회(FCC) 위원장이 프로그램 중단을 압박했다. 이에 ABC가 방송 중단을 결정하자 트럼프 대통령은 “미국에 희소식”이라며 기뻐했다.이후 표현의 자유 침해 논란이 불거지면서 진보 진영에서 반발이 쏟아져 나왔다. 배우 톰 행크스와 메릴 스트립 등 400여명의 연예인이 키멀 지지 성명을 발표했고, 공화당 소속 테드 크루즈 상원의원조차 “우리는 이런 일에 관여해선 안 된다”고 말했다. 결국 ABC의 모회사 디즈니는 백기를 들고 방송 중단 결정을 뒤집었다.워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지