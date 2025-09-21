시사 전체기사

‘대장동 재판’ 남욱 진술 번복에… 민주당 “수사팀 감찰·수사해야”

입력:2025-09-21 18:52
“이 대통령 겨냥 거짓진술 회유 의심”
여당 내 “공소 자체 취소” 목소리도

더불어민주당 정치검찰 조작기소 대응 특위 소속 의원들이 21일 서울 여의도 국회 소통관에서 대장동 사건 관련 현안 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당이 ‘대장동 사건’ 핵심 인물인 남욱 변호사가 법정에서 기존 입장을 뒤집었다며 검찰의 조작 기소 의혹을 제기했다. 또 쌍방울 대북송금 사건처럼 법무부가 감찰에 나서야 한다고 촉구했다. 전 정부에서 이뤄졌던 검찰의 이재명 대통령 관련 수사를 줄줄이 도마에 올리며 ‘정치 기소’ 주장을 키우려는 의도로 풀이된다.

민주당 정치검찰 조작기소대응특위 위원장인 한준호 최고위원은 21일 국회 기자회견에서 “남 변호사가 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장에게 준 3억원의 용처에 대해 증언을 뒤집었다”며 “(다른) 핵심 증인인 철거업자도 이달 초 기존 입장을 뒤집고 대법원에 진술서를 제출했다”고 밝혔다. 그러면서 “이제 검찰이 답해야 할 때”라고 강조했다.

문제의 진술은 지난 19일 서울중앙지법에서 열린 정진상 전 민주당 당대표 정무조정실장 재판에서 나왔다. 남 변호사는 2013년 유 전 본부장에게 건넨 3억원이 이 대통령 측근인 정 전 실장과 김용 전 민주연구원 부원장에게 전달됐을 것이라는 취지로 증언해왔는데, 이번에 이를 뒤집었다. 돈을 건넬 당시 자신은 이런 내용을 전혀 몰랐으며 이후 수사 과정에서 검사들로부터 전해 들었다는 것이다.

특위는 유 전 본부장이 남 변호사로부터 받은 돈으로 철거업자 A씨에게 진 개인 채무를 변제했을 공산이 크다고 주장했다. A씨가 유 전 본부장으로부터 채무 3억원 전액을 변제받고 확인서까지 써줬다는 내용의 진술서를 이달 초 대법원에 냈다고도 부연했다.

민주당은 검찰이 수사 과정에서 이를 뒷받침할 진술을 확보하고도 정 전 실장과 김 전 부원장을 표적수사해 기소에 이르렀다고 주장했다. 그러면서 대장동 사건 수사팀에 대한 감찰과 수사를 촉구했다. 김기표 의원은 “검찰이 종국엔 이 대통령을 구속하기 위해 유 전 본부장의 별건 범죄 사실을 묵인한 대가로 거짓 진술을 회유한 것은 아닌지 의심을 지울 수 없다”고 말했다. 특위는 이번 주 초 법무부에 감찰 요청서를 제출하고 정성호 법무부 장관을 만날 계획이다. 앞서 정 장관은 지난 17일 검찰의 쌍방울 대북송금 진술 회유 의혹에 대해 자체 실태 조사와 특위 면담을 거쳐 감찰을 지시한 바 있다.

여당에선 이 대통령 관련 사건의 공소 자체를 취소해야 한다는 목소리까지 나온다. 김준혁 의원은 지난 18일 국회 대정부질문에서 정 장관에게 “(이 대통령이) 억울하게 기소된 부분이 있다면 공소 취소를 포함해 모든 필요한 조치를 취해주기 바란다”고 말했다.

송경모 기자 ssong@kmib.co.kr

