대한항공, 컵대회 정상 탈환… 남자부 최다 6번째 우승
결승서 OK저축은행 3대 0 제압
공수 이끈 한선수 MVP 선정
대한항공이 OK저축은행을 물리치고 3년 만에 프로배구 컵대회 왕좌를 탈환했다.
대한항공은 20일 전남 여수 진남체육관에서 열린 2025 여수·NH농협컵 프로배구대회 남자부 결승에서 OK저축은행을 세트 스코어 3대 0(25-21 25-23 25-16)으로 제압했다.
대한항공은 2022년 이후 3년 만에 컵대회 트로피를 들어 올렸다. 통산 6번째 우승(2007년 2011년 2014년 2019년 2022년 2025년)으로 현대캐피탈(5회)을 제치고 남자부 최다 우승 기록도 세웠다.
대한항공은 대회 내내 막강한 위력을 발휘했다. 조별리그에서 우리카드와 한국전력을 각각 세트 스코어 3대 0, 3대 1로 꺾었다. 준결승에서 삼성화재를 풀세트 접전 끝에 3대 2로 제압한 뒤, 결승전마저 승리하면서 4전 전승으로 정상에 올랐다.
결승전에서도 상대에 한 세트도 허용하지 않았다. 1세트는 후반까지 1∼2점 차의 팽팽한 흐름이 이어졌다. 19-19 상황에서 김민재의 블로킹을 시작으로 내리 3점을 따내며 승기를 잡았다. 2세트는 종료 직전까지 접전이 펼쳐졌다. 대한항공은 송희채에게 득점을 허용해 24-23 한 점 차까지 쫓겼다. 그러나 이어진 상황에서 상대의 서브 범실이 나오며 세트를 가져갔다. 마지막 3세트는 순조롭게 흘러갔다. 14-13에서 김규민의 속공과 임재영의 오픈 공격, 한선수의 블로킹으로 3연속 득점에 성공했다. 상대를 멀찌감치 따돌린 대한항공은 그대로 경기를 마무리했다.
이날 경기에선 임재영이 15점을 쓸어 담으며 양 팀 통틀어 최다 득점을 올렸다. 김준호와 서현일은 각각 13점을 보태며 공격에 힘을 실었다.
대회 내내 공수 전반에서 안정감을 보여준 한선수는 대회 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 김준호(대한항공)는 라이징스타상을 받았다.
2023년 이후 2년 만에 우승을 노렸던 OK저축은행은 준우승에 만족했다. 준우승팀 수훈선수에게 주어지는 MIP는 전광인에게 돌아갔다.
같은 장소에서 21일 펼쳐진 여자부 개막전에선 직전 대회 우승팀 현대건설이 흥국생명을 세트 스코어 3대 1(25-15 18-25 25-19 25-16)로 눌렀다.
나현수(현대건설)가 21점으로 양 팀 선수 중 가장 많은 득점을 올렸다. 올 시즌을 앞두고 현대건설에서 흥국생명으로 유니폼을 바꿔입은 이다현은 8득점에 그쳤다. 여자부 대회는 오는 28일 결승전을 끝으로 막을 내린다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사