‘보도지침’에 TV토크쇼 중단까지… 언론·표현 자유 위협하는 트럼프
국방부, 승인 없이 취재 시 출입 취소
도널드 트럼프 미국 행정부가 언론 통제 수위를 한층 높이고 있다. 트럼프 행정부는 19일(현지시간) 국방부 출입기자들에게 사전에 보도 허용 승인을 받은 내용만 취재하겠다는 서약서 서명을 요구했다. 서명을 거부하면 국방부 출입증을 취소키로 했다.
국방부가 발표한 17쪽 분량의 지침에 따르면 국방부는 ‘보안 위협’으로 판단한 기자의 출입증을 임의로 취소할 수 있다. 비밀 정보뿐 아니라 비밀로 분류되지 않은 정보도 ‘승인권을 지닌 공무원’의 사전 허가 없이는 취재가 불가능하다. 또 출입기자들이 청사 내에서 이동할 수 있는 구역도 크게 제한했다.
피트 헤그세스 국방장관은 “기자들이 보안시설 내에서 돌아다니는 일은 더는 허용되지 않는다”며 “출입증을 패용하고 규칙을 따르든지 아니면 집에 가라”고 말했다. 그는 취임 직후 뉴욕타임스(NYT), NBC, NPR 등 주요 언론사의 상주 공간을 없애고 우파 성향 매체에만 자리를 제공했다.
방송계에서도 긴장이 고조되고 있다. ABC방송은 최근 간판 심야 토크쇼 ‘지미 키멀 라이브!’의 무기한 방송 중단을 발표했다. 진행자 지미 키멀이 트럼프 대통령의 최측근이었던 찰리 커크 암살 사건과 관련해 마가(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영을 비판한 것이 계기였다.
트럼프는 트루스소셜에서 ABC의 결정을 치하하며 “이제 남은 건 지미 팰런과 세스 마이어스다. 두 사람 모두 NBC 의 완전한 패배자들이며 시청률도 형편없다”고 지적했다. NBC방송에서 팰런과 마이어스가 진행하는 토크쇼까지 폐지하라고 압박한 것이다.
이에 토크쇼의 전설 데이비드 레터맨, 할리우드 스타 벤 스틸러 등은 정부가 표현의 자유를 침해한다고 비판했다. CBS ‘더 레이트 쇼’의 진행자 스티븐 콜베어는 18일 방송 오프닝에서 “오늘밤은 우리 모두가 지미 키멀”이라며 키멀을 응원했다.
자신을 비판한 언론사를 상대로 거액의 소송을 잇달아 제기한 트럼프는 19일 “그들(언론)은 좋은 기사를 가져다가 나쁜 기사로 만든다”며 자신과 정부에 대한 비판 보도가 “진짜로 불법이라고 생각한다”고 말했다. 그는 전날에도 “방송사가 심야 토크쇼를 운영하는데 그들이 하는 것이 트럼프 공격뿐이라면 면허를 박탈하는 게 나을 것 같다”고 경고했다.
NYT는 수정헌법 1조가 보장하는 언론의 자유를 트럼프가 정면으로 위협하고 있다며 “언론사를 상대로 한 소송, 공영방송 예산 삭감, 면허 취소나 합병 거부 위협, 우호적인 매체에 대한 보상 등 트럼프의 전술은 (독재자들이 만드는) 우려스러운 글로벌 패턴에 부합한다”고 지적했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사