60세 이상 노동자 절반이 경비·청소 단순노무직
경력 무관한 일자리… 생산성 저하
60세 이상 고령층 노동자의 절반가량이 환경미화원이나 경비원 같은 단순노무직에 종사하는 것으로 나타났다. 전문가들은 고령층의 퇴직 후 선택지가 평생의 직업 경력과 상관없는 직종으로 제한되면서 생산성이 떨어진다고 지적했다.
21일 한국고용정보원이 최근 발간한 ‘고령자 근로환경에 대한 연구’에 따르면 60대 이상 노동자 가운데 단순노무직 근로자는 47.3%로 절반 가까이 차지하는 것으로 나타났다. 전 연령의 단순노무직 비율(16.6%)을 큰 폭으로 웃도는 수치다.
50대까지만 해도 15.1%에 불과하던 단순노무직 비율은 법적 퇴직연령인 60세를 지나면서 수직으로 상승한다. 70대에선 이 비율이 72.1%에 달한다. 80세 이상에서도 5명 가운데 1명은 취업 상태인데 이들 초고령 취업자의 열에 아홉(88.9%)은 단순노무직 종사자였다.
단순노무직 중에서도 청소원이나 환경미화원, 건물 관리원과 검표원 등 청소·경비 종사자의 비중이 눈에 띄게 높았다. 60~64세에서는 46.2%, 65~69세에서는 57.3%, 70대·80세 이상에서는 각각 67.3%, 76.0%를 차지하는 등 연령대가 올라갈수록 비율이 높아지는 양상을 보였다.
지은정 한국고용정보원 연구원은 “퇴직하면 경비와 청소 외에는 할 일이 없을까 싶을 정도”라며 “단순·저임금·비정규직 일자리인 이 직종이 고령자 적합 업종이라는 인식이 강하고 실제로 이 분야 취업률이 높기 때문”이라고 말했다.
반면 전문직 종사자 비중은 30·40대에 정점(각각 33.3%, 29.3%)을 찍고 50대(18.3%)부터 낮아지기 시작해 60세 이상에서는 8.1%에 그쳤다.
60세 이상에서도 일하는 고령자가 100명 중 43.4명에 달하는 등 법정 퇴직연령 또한 큰 의미가 없는 상황에서 다수의 노인이 저임금, 비정규직 일자리에 몰린다는 지적이 나온다.
지 연구원은 “60세가 넘는다고 생산성이 낮아지는 게 아닌데 퇴직연령이 지나면 경력과 상관없이 대부분 단순노무직에 근무한다”면서 “이들에게도 생애 노동 경력을 통해 축적한 지식과 기술을 활용할 기회를 주는 정책이 필요하다”고 말했다.
세종=황민혁 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사