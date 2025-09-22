꿈틀대는 성동·마포 토허제 묶이나

6·27 약발에 주춤하다 다시 반등

지난주 성동 0.41·마포 0.28% ↑

상승 두드러져 추가 지정 가능성

거래량 위축에 지켜봐야 주장도

연합뉴스

6·27 대출규제 이후 소강상태였던 서울 아파트 시장이 다시 꿈틀대고 있다. 성동구와 마포구는 각각 9, 10주 만에 최고 상승률을 기록했다. 신고가 거래도 속속 나온다. 서울시는 강남 3구(강남·서초·송파)와 용산구에 대한 토지거래허가구역(토허구역) 지정을 연장하며 성동·마포를 제외지만, 시장은 최근 상승 흐름이 이어지면 추가 규제는 시간문제라고 본다.



21일 한국부동산원의 9월 셋째 주(15일 기준) 주간아파트가격동향에 따르면 서울 아파트 매맷값은 전주 대비 0.12% 상승했다. 33주 연속 상승이자, 9월 들어 2주 연속 상승 폭 확대(0.08→0.09→0.12%)다. 성동과 마포의 아파트값 상승세가 두드러진다. 성동은 전주 대비 0.41% 상승하며 서울 25개 구 중 가장 높은 상승률을 기록했고, 마포(0.28%)가 뒤를 이었다.





신고가도 속속 등장하고 있다. 성동구 행당동 서울숲리버뷰자이 전용 84㎡는 지난 14일 25억3000만원(30층)에 거래되며 최고가를 썼다. 마포구 아현동 마포래미안푸르지오 전용 84㎡는 지난 2일 24억7500만원에 거래됐다.



서울시는 지난 17일 제15차 도시계획위원회 심의에서 강남 3구와 용산에 대한 토허구역을 1년 3개월간 재지정키로 했다. 추가 지정은 없었다.



전문가들은 집값 상승 흐름이 이어지면 토허구역 확대 지정 가능성이 있다고 본다. 양지영 신한투자증권 자산관리컨설팅부 수석은 “토허구역 지정 가능성을 크게 본다”며 “정부는 9·7 대책에서 큰 그림을 그렸다”고 말했다.



정부는 9·7 대책에서 국토교통부 장관의 토허구역 지정 권한을 확대하는 방안을 밝혔다. 현행법상 국토부 장관은 2개 이상의 시·도에 걸쳐 있는 지역이나 국가 개발사업 관련 지역에 대해서만 허가구역을 지정할 수 있어 그동안은 서울의 경우 서울시가 토허구역 지정을 주도했다.



김인만 부동산경제연구소 소장은 “오세훈 서울시장이 일종의 토허구역 트라우마가 있어서 손을 안 대고 국토부가 하도록 내버려 둔 측면도 있다”고 짚었다. 그는 “성동, 마포 집값 불길이 커지면 국토부가 가만히 있을 수 없다. 추석 전에 토허구역 지정 가능성이 크다”고 전망했다. 권일 부동산인포 리서치팀장은 “가격 상승 흐름이 이어진다면 토허구역을 지정해도 된다는 분위기, 근거가 형성된다”고 짚었다.



다만 김효선 NH농협은행 부동산수석전문위원은 “거래량이 많지 않고, 확산하는 분위기는 아니어서 좀 지켜봐야 할 것”이라며 “성동의 경우 성수·옥수·금호가 집값 상승을 주도하고 다른 행정동은 분위기가 달라서 일괄 묶는 건 불합리할 수 있다”고 봤다.



전문가들은 ‘주택담보대출 최대 6억원’ 등을 포함한 6·27 대출규제에는 시장이 상당 부분 ‘적응’했다고 본다. 김 소장은 “현금 부자들은 대출규제 6억원에 맞춰 매수를 이어가는 분위기”라고 말했다.



다만 거래량 위축은 계속 이어질 것이라는 전망이다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “거래량 위축에서는 규제 효과가 떨어진 건 아니다. 하지만 가격 자체는 싸게 팔진 않는 분위기”라고 말했다.



권중혁 기자 green@kmib.co.kr



