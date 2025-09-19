시사 전체기사 신문윤리위 이사 김경호 사장 선임 입력:2025-09-19 01:22 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 한국신문윤리위원회는 18일 한국프레스센터에서 제44차 임시총회를 열어 김경호 국민일보 사장을 이사로 선임했다. GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] ‘조희대 회동’ 폭로 서영교 “정확치않지만 믿을만한 제보…수사로 밝혀야” 2 “적대적 국가”라더니… ‘북한판 불닭볶음면’ 등장 3 ‘갑질 논란’ 강선우 ‘실버버튼’ 홍보…보좌진 ‘분노버튼’ 4 미 과도한 요구에 ‘탄핵’까지 언급, 국익 중심 협상 의지 5 이 대통령, 타임지 인터뷰 “美 요구 동의했으면 탄핵 당했을 것” 해당분야별 기사 더보기 1 “소비쿠폰 다 썼다면 5만원 더” 31만명 ‘특별쿠폰’ 당첨자 발표 2 “똑똑! 구조대입니다”…삼전 장중 8만원 안착, 13개월만 3 1.7GB의 100배…롯데카드 최소 수백만명 정보 유출 4 “홈플러스 폐점 막아달라” 거리로 나온 점주·노동자들 5 금융보안원, 해킹 이틀 전 최고보안 인증 해당분야별 기사 더보기 1 ‘오세훈표’ 한강버스 첫날 10분 만에 매진…“출퇴근은 무리” 2 10년 전 女제자, 스피드스케이팅 전 국가대표에 흉기 휘둘러 3 급성 심정지 매년 3만여건… 잦은 ‘이것’ 때문 4 제주 해안 뚫은 밀입국 고무보트… “또 와도 잡기 어렵다” 5 서울 대학 평균 등록금 306만원…가장 비싼 곳 ‘이 대학’ 해당분야별 기사 더보기 1 [속보] 손흥민, MLS 첫 해트트릭…리그 3·4·5호골 2 “문 안 열려” 테슬라 모델Y 신고 잇따라…美 당국 조사 착수 3 트럼프 “中과 무역 합의 가까워져…관세 유예 연장 가능” 4 “부모가 4억 배상하라”…훠궈 ‘소변 테러’ 10대들의 최후 5 연준, 기준금리 0.25%P 인하…트럼프 행정부 들어 처음으로 내려 해당분야별 기사 더보기 1 마침내 살아난 ‘78억’ 엄상백, 한화 가을야구 필승조 되나 2 ‘박석민 아들’ 박준현, 2025 신인드래프트 최대어로 3 수술 합병증 이겨낸 조규성, 1년 4개월 만에 골맛…홍명보호 호재 4 BIFF 온 밀라 요보비치 “전 세계가 한국영화를 주목해” 5 이란 거장 자파르 파나히 “어떤 상황에든 영화는 계속돼야” 해당분야별 기사 더보기 1 성시경·옥주현 이어 강동원·송가인도… 소속사 미등록 파문 2 ‘하… 러닝 크루들 제발 좀’ 여의도공원에 경고문 3 인간의 욕심이 만든 생명체…50㎏ 도사견의 운명은 [개st하우스] 4 “영화관에 웬 강아지가?” SNS 달군 펫티켓 논란 [개st상식] 5 성시경·옥주현 적발에…문체부, ‘기획사 등록’ 계도기간 운영 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 흡입력 최고라더니… 중국산 무선청소기 스펙 뻥튀기 KT 소액결제 사건 몸통은 중국에 따로 있다? ‘갑질 논란’ 강선우 ‘실버버튼’ 홍보…보좌진 ‘분노버튼’ 손흥민, MLS 첫 해트트릭…리그 3·4·5호골 “똑똑! 구조대입니다”…삼전 장중 8만원 안착, 13개월만 롯데카드 “해킹 사고로 297만명 회원 정보 유출 확인” [단독] ‘조희대 회동’ 녹취 폭로 서영교 “정확하지는 않다” “소비쿠폰 다 썼다면 5만원 더” 31만명 ‘특별쿠폰’ 당첨자 발표 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요