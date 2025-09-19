시사 전체기사

신문윤리위 이사 김경호 사장 선임

입력:2025-09-19 01:22
한국신문윤리위원회는 18일 한국프레스센터에서 제44차 임시총회를 열어 김경호 국민일보 사장을 이사로 선임했다.

