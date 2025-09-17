시사 전체기사

[포토] 보이스피싱 통합신고대응센터 24시간 운영

입력:2025-09-17 21:10
보이스피싱 신고 상담 현황이 17일 서울 종로구 전기통신금융사기 통합신고대응센터 전광판에 표시돼 있다. 통합신고대응센터는 이날부터 24시간 연중무휴로 운영된다.

연합뉴스

