조현, 외교장관회담 위해 방중… “시진핑 APEC 초청 협의할 것”
북한 관련 사안도 논의할 방침
조현 외교부 장관이 10월 열릴 아시아태평양경제협력체(APEC)에 시진핑 중국 국가주석을 초청하고, 양국 간 갈등 현안을 조율하기 위한 방중길에 올랐다. 양국 간에는 반중 정서와 북핵 문제, 서해 해상 구조물, 미국발 관세 압박에 따른 경제 현안 조율 등 풀어야 할 숙제도 쌓여 있는 상태다. 외교부는 조 장관 방문을 계기로 왕이 중국 외교부장의 방한을 추진하는 등 양국 우호를 위해 노력할 방침이다.
조 장관은 17일 오전 김포공항에서 출국 전 기자들과 만나 “베이징을 방문해 외교장관회담을 함으로써 한·중 관계의 발전적 방향을 모색하고 현안을 논의할 계획”이라며 “APEC을 계기로 시 주석이 방한할 것으로 알고 있는데, 그에 관해서도 구체적 내용을 협의할 것”이라고 밝혔다.
시 주석은 내년 APEC 의장국 수장으로 이번 경주 APEC에도 직접 참석할 것으로 전망된다. 시 주석은 2022년 태국, 2023년 미국, 지난해 페루에서 열린 APEC에도 모두 참석했다. 우리 정부도 시 주석과 도널드 트럼프 미국 대통령 등의 방한에 무게를 두고 행사를 준비 중이다. 김민석 국무총리는 전날 국회에서 열린 외교·통일·안보 분야 대정부질문에서 “(트럼프 대통령과 시 주석이) 오는 것으로 보고 그것을 전제로 (APEC을) 준비하고 있다”고 말했다.
다만 중국의 서해 잠정조치수역(PMZ) 무단 설치 구조물, 한국 내 반중 시위 등 양국 간 민감한 현안은 시 주석 방한 전 풀어야 할 숙제다. 조 장관은 관련 문제에 관해서도 한·중 외교장관회담에서 논의할 방침이다. 그는 “바람직하지 않은 이슈가 있으면 그것에 대해서 분명히 밝히고 문제점을 지적해야 한다. 서해 해상 구조물 문제도 그중 하나”라며 “문제를 제기하고 조속한 해결 방안을 찾도록 하겠다”고 말했다.
북한 관련 사안도 논의 테이블에 오른다. 조 장관은 “얼마 전 김정은 북한 국무위원장이 방중했기 때문에 그에 관한 얘기도 듣는 등 북한 문제에 대해 한·중 간 협의할 계획”이라고 밝혔다. 북·중 정상회담 당시 ‘한반도 비핵화’ 언급이 빠졌던 것과 관련해서도 “건설적이고 중요한 역할을 해 달라고 요청할 계획”이라고 설명했다.
외교부는 조 장관 방중 이후 왕 부장의 방한을 추진하는 등 시 주석 방한 전까지 한·중 관계 다지기에 나설 방침이다. 외교부 관계자는 “조 장관의 방중이 이뤄진 것처럼 왕 부장의 방한도 상호 편리한 시기에 이뤄질 수 있을 것으로 본다”고 밝혔다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사