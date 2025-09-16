현대차그룹 ‘삼중고’… 북미 전기차 전략 고치나
①상호 관세 15% 정식 서명 안돼
②공장 증설시 합법적 인력 난관
③배터리 수급·차 목표 달성 차질
18일 ‘CEO 인베스터 데이’ 주목
현대자동차그룹이 북미 전기차 시장 전략을 재조정해야 하는 기로에 섰다. 한·미가 15%의 상호 관세를 부과하는 무역협정에 합의했지만, 아직 정식 서명이 이뤄지지 않아 불확실성이 여전하다. 여기에 대규모 이민 단속 여파로 배터리 합작 공장 건설에 필요한 합법적 숙련 인력 확보가 차질을 빚으면서, 배터리 수급과 전기차 확대 목표 달성에도 제동이 걸렸다.
15일 완성차업계에 따르면 미국 조지아주에 있는 현대차 전기차 전용공장 메타플랜트(HMGMA)의 올해 상반기 가동률은 72.6%로 집계됐다. 생산능력 5만1400대 가운데 실제 생산량은 3만7314대였으며, 연간으로 환산하면 약 10만대 수준이다. 이민 단속 등에 따라 증설이 늦어지면 애초 목표치인 연 30만대뿐 아니라 현대차가 2028년까지 50만대 체제를 구축하겠다는 계획도 지연될 가능성이 크다.
다른 생산 거점으로 보완하기도 쉽지 않다. 앨라배마주 현대차 미국공장(HMMA)은 투싼, 싼타페 등 내연기관·하이브리드 위주로 가동 중이다. 전기차 전용 라인이 없고 가동률이 99.6%에 달해 추가 투입 여력도 사실상 없다.
배터리도 변수다. LG에너지솔루션과의 합작 배터리 공장은 연간 30GWh, 전기차 30만대 분량의 배터리 공급을 목표로 했지만, 숙련 인력 부족 탓에 최소 2~3개월 공정이 지연된 상태다. 인력 수급난이 장기화할 경우 공장 건설 속도가 더뎌질 수밖에 없다. 비자 발급 문제가 언제 해결될지도 요원하다. 이 때문에 현재 아이오닉5·아이오닉9만 생산 중인 메타플랜트에서 기아 EV6, 제네시스 전기차 등으로 라인업을 확대하려던 일정에도 차질이 불가피하다. 현대차그룹은 SK온 조지아주 커머스 공장에서 배터리를 추가 조달하는 방안을 검토하고 있으나 임시방편에 그칠 가능성이 크다.
수요 측면도 녹록지 않다. 오는 30일 이후 연방 전기차 보조금 지급이 종료되면 구매 유인이 급격히 약화할 전망이다. 상반기 현대차·기아 전기차 판매는 지난해 같은 기간보다 28% 줄었다. 반면 지난달에는 현대차(1만590대)와 기아(5512대)가 큰 폭의 판매 신장을 기록했으나, 이는 보조금 중단을 앞둔 선수요 효과라는 분석이 우세하다. 관세, 인력, 배터리 공급 불확실성에 더해 수요 문제까지 현대차그룹의 북미 시장 청사진을 가로막는 요인들이 곳곳에 산적한 셈이다.
업계의 시선은 오는 18일(현지시간) 미국 뉴욕에서 열리는 현대차그룹 ‘CEO 인베스터 데이’에 쏠려 있다. 처음으로 해외에서 열리는 기업설명회(IR)로, 호세 무뇨스 현대차 대표이사(CEO)가 직접 무대에 올라 글로벌 전략과 북미 전기차 목표 등을 발표할 것으로 예상된다. 무뇨스 CEO는 지난 11일(현지시간) 디트로이트에서 열린 자동차 행사에서 “이번 단속 사태는 안타깝지만 미국 시장의 전략적 중요성은 변함이 없다. 투자는 계속될 것”이라고 말했다.
김민영 기자 mykim@kmib.co.kr
