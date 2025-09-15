소환 불응 3차례·‘셀프 출석’ 통보 특검, 한학자 총재 체포영장 검토
특검, 수사 협조 의사 없다고 판단
‘양평고속도’ 국토부 서기관 영장
한학자 통일교 총재가 김건희 특검의 소환 통보에 세 차례 불응하면서 특검 내부에서는 ‘특혜로 비쳐선 안 된다’는 기류가 커지고 있다. 피의자가 입원을 이유로 출석을 미룬 뒤 자진 출석 일정을 제시한 것은 도를 넘은 것 아니냐는 지적이다. 특검은 체포영장 청구 등 원칙적 대응에 나선다는 방침이다.
김형근 특검보는 15일 “불출석 사유서가 일방적으로 제출돼 (불출석이) 3회에 이르게 됐고, 자진 출석 의사와 상관없이 법과 원칙에 따라 수사 일정을 검토하고 있다”고 밝혔다. 전날 한 총재 측은 특검의 3차 출석 요구에 불출석 사유서를 제출했으며, 17일 또는 18일 자진 출석하겠다는 의사를 전했다.
특검팀은 한 총재가 사실상 수사 협조 의사가 없다고 본다. 한 총재는 지난 1일 특검팀의 출석 요구에 명확하게 답하지 않다가 이틀 후인 3일 서울아산병원 특실에 입원해 심장 관련 시술을 받았다. 특검팀은 지난 11일 소환을 재통보했지만 한 총재 측은 산소포화도가 정상 범위를 밑도는 등 상태가 좋지 않다며 역시 응하지 않았다. 한 총재 측은 “오래전부터 예정된 시술”이라는 입장이다. 그러나 특검팀은 해당 시술이 조사를 받을 수 없을 정도의 시술은 아니라고 판단한 것으로 전해졌다.
한 총재는 특검이 이날 법과 원칙에 따른 대응 방침을 밝힌 것과 관련해 건강상 문제를 거듭 강조했다. 한 총재 측은 “한 총재는 83세의 고령으로 열흘 전 심장 관련 시술을 받고 4일 전 부정맥이 재발한 상황”이라며 “한 총재는 반드시 출석할 것임을 말씀드린다”고 밝혔다.
앞서 한 총재는 판사 출신 민중기 특검의 배석판사였던 변호사를 선임했는데, 해당 변호사가 통일교 수임 사건을 숨긴 채 민 특검과 차담을 나눈 사실이 밝혀졌다. 법조계에서는 한 총재 측이 특검 내부 동향을 파악하는 동시에 신뢰도에 흠집을 내는 ‘이중 효과’를 거뒀다는 평가도 나왔다. 한 부장검사 출신 변호사는 “의도가 있는지 없는지 모르지만 한 총재 측에서 일거양득한 장면”이라고 말했다.
한 총재는 2022년 4~7월 건진법사 전성배씨를 통해 김 여사에게 6000만원대 그라프 목걸이와 2000만원 상당 샤넬 가방 2개 등을 전달하며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의 등을 받는다.
특검팀은 이날 ‘서울~양평고속도로 노선 변경 특혜 의혹’에 연루된 국토교통부 김모 서기관에 대해 특정범죄가중처벌법상 뇌물 혐의로 구속영장을 청구했다. 특검팀은 지난 7월 의혹과 관련해 김 서기관 주거지를 압수수색하는 과정에서 수백만원 상당의 돈다발을 발견한 바 있다.
박재현 차민주 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사