“성비위 사태… 통렬히 반성”
조국 비대위원장 첫 회의 사과
조국 조국혁신당 비상대책위원장은 당내 성비위 사태 파문에 대해 “저부터 통렬히 반성하겠다”며 “제가 책임지고 피해자의 상처 치유, 온전한 보상, 재발 방지, 제도 개선을 다 하겠다”고 말했다.
조 위원장은 15일 국회에서 열린 비대위 회의에서 “당이 법률적 절차와 판단에 치중해 마음을 읽지 못했다는 비판을 겸허히 받아들인다”며 이같이 말했다. 소통, 치유, 통합 세 가지 원칙도 내세웠다. 조 위원장은 “세 가지 원칙 위에서 공동체적 해결을 위한 다양한 조치에 나서겠다”며 “비대위는 단순히 지도부의 빈자리를 대신하는 자리가 아니다. 무엇보다 피해자들이 신뢰하는 비대위가 되도록 노력하겠다”고 강조했다.
구체적으로 피해자 보호 차원에서 피해자 실명 거론을 금지했고, 2차 가해 방지를 위한 가짜뉴스 대응단을 출범하기로 했다. 단장은 서상범 당 법률위원장이 맡는다. 피해자 지원 대책의 일환으로 심리치료 등 피해자 치유를 위한 지원 대책 재검토를 결정했다. 또 탈당한 피해자가 재입당을 원하면 탈당 후 1년 내 복당이 금지된 기존 당헌·당규에 예외 적용한다. 박병언 대변인은 “피해자가 원한다면 다시 당적을 회복하고 희망 당직·당무를 맡게 할 것”이라고 말했다.
성윤수 기자 tigris@kmib.co.kr
