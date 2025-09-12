시사 전체기사

‘신문 지우기’ 연작 최병소 작가 별세

입력:2025-09-12 01:57
공유하기
글자 크기 조정

한국 현대미술을 대표하는 최병소 작가가 11일 별세했다. 향년 82세.

중앙대 전신인 서라벌예대 서양화과와 계명대 미술대학원을 졸업한 고인은 1970년대 후반 고향 대구에서 이강소, 김구림 등과 대구현대미술제를 여는 등 대구 현대미술운동의 구심점으로 활동했다. 이후 세탁소 옷걸이, 의자 등 일상에서 가져온 재료를 활용한 설치 작업과 행위 예술로 한국 모더니즘 미술에 큰 족적을 남겼다. 특히 신문이 너덜너덜해지도록 연필과 볼펜으로 새까맣게 칠하는 ‘신문 지우기’ 연작으로 유명하다. 박정희 전 대통령 시절 유신이 공표되고 언론의 자유가 탄압받던 시기에 저항 행위로 시작된 작업이었다. 작가는 생전 국민일보 인터뷰에서 “이는 나를 지우는 작업”이라고 말했다.

2023년 뉴욕 구겐하임미술관과 국립현대미술관이 공동 기획한 ‘한국 실험미술 1960~1970’전에도 초청받아 해외에서도 조명받았다. 지난 4월 우손갤러리 서울에서 마지막 개인전 ‘최병소: 무제’를 열었다. 빈소는 대구 영남대학교의료원 장례식장에 마련됐다. 유족으로 부인 류향하씨와 1남 2녀가 있다. 발인은 13일 오전 9시 30분.

손영옥 미술전문기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
송강호, ‘식집사’로 돌아온다…영화 ‘정원사들’ 차기작 확정
동료 구하려다 뇌사…‘5남매 아빠’가 실천한 마지막 나눔 [아살세]
가수 정동원, 만 16세 당시 무면허 운전 혐의…검찰 수사
“선택하는 거 어려워하는데” 李 기자회견, 웃음 터진 순간
“사회에 투덜대는 연상호 영화”…박정민이 본 ‘얼굴’의 특별함
한국서 암 치료 하려면 ‘이곳’…세계 최고 암 병원 10곳은 어디
속초 오징어 난전 얼마 됐다고…대게집 ‘카드값 덤터기’ 논란
대기업 10곳 중 6곳 “하반기 신규채용 없거나 미정”
국민일보 신문구독