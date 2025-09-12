마스가 프로젝트 코 앞인데… 조선업계는 ‘勞심초사’

마스가 프로젝트 코 앞인데… 조선업계는 ‘勞심초사’
‘임협 난항’ 현대重 첫 전면 파업
생산 차질 등 교착 장기화 우려
국내 최대 조선사 HD현대중공업에 파업의 먹구름이 드리우고 있다. 한·미 조선업 협력 사업인 ‘마스가(MASGA) 프로젝트’가 본격화하는 시점에 ‘조선업 맏형’인 HD현대 계열사 노사가 임금 및 단체 협상에서 좀처럼 합의점을 찾지 못하면서 업계의 우려도 점점 커지고 있다.
HD현대중공업 노동조합은 11일 오전부터 전면 파업에 들어갔다. 이 회사 노조는 올해 들어 11차례 2~4시간씩 부분 파업을 벌여왔지만, 전면 파업을 선언한 건 이번이 처음이다. 백호선 HD현대중공업 노조 지부장은 전날 울산 동구 조선소 내에 있는 40m 높이의 턴오버 크레인(선박 구조물을 뒤집는 데 사용되는 크레인)에 올라 고공 농성에 돌입했다. 그는 “회사는 마스가 프로젝트 추진 등으로 세계적인 조선소로서 위상을 높이고 있지만, 그것을 이뤄낸 구성원과 조합원들에 대한 예우와 보상은 전무하다. 최고 경영자가 결단을 내릴 때까지 총력 투쟁할 것”이라고 목소리를 높였다.
HD현대중공업 노사는 지난 5월부터 23차례 교섭을 진행했지만, 기본급 인상과 격려금 지급 폭을 두고 입장차를 좁히지 못했다. 노조는 각종 수당의 기준이 되는 기본급을 더 많이 인상해줄 것을 요구하고 있고, 회사는 수주 상황이나 경기 불확실성 등에 대비해 기본급보다는 격려금 인상에 무게를 두고 있다. 지난 7월 노사가 기본급 13만3000원 인상과 격려금 520만원 지급을 포함한 잠정합의안을 마련했지만 조합원 찬반 투표에서 부결됐고, 그 후로 두 달 가까이 교섭이 지지부진한 상황이다. 노조는 회사 측이 전향적인 협상안을 제시할 때까지 ‘무기한 총파업’을 이어가겠다는 방침이다.
HD현대중공업 사측은 노조의 전면 파업 첫날 파업 참여 인원이 전체 조합원의 10%에는 미치지는 못한 것으로 파악하고 있다. 공정별로 생산이 진행되는 조선업 특성상 당장 생산에 큰 영향을 줄 정도는 아니지만 12일 HD현대미포 등 다른 계열사 노조 조합원들까지 합동 집회를 예고하면서 파업 규모가 커질까 노심초사하고 있다.
반면 한화오션·삼성중공업 등 다른 조선업체 노사는 최근 잇달아 임단협을 타결하면서 조선업계 내에서도 희비가 엇갈리는 양상이다. 업계에서는 “마스가 프로젝트가 본궤도에 오르기도 전에 노사 갈등이 계속 불거진다면 향후 수주에 악영향을 미칠 수 있다”는 우려도 나온다. 반면 조선업 호황기를 맞은 만큼 회사 측이 일부 양보해 임단협을 타결짓는 게 급선무라는 목소리도 있다.
이종선 기자 remember@kmib.co.kr
