이병헌, 토론토영화제 특별공로상 수상
시상자로 나선 박찬욱 “위대한 배우”
배우 이병헌(55·사진 오른쪽)이 제50회 토론토국제영화제(TIFF) 특별공로상을 받았다. 영화계에서 뛰어난 업적을 이룬 인물에게 수여되는 상으로, 한국 배우가 받은 것은 처음이다.
영화 ‘어쩔수가없다’를 함께 작업한 박찬욱(사진 왼쪽) 감독이 지난 8일(현지시간) 캐나다 토론토에서 열린 ‘TIFF 트리뷰트 어워즈’에서 직접 시상해 의미를 더했다. 박 감독은 “26년간 친구로 지낸 이병헌은 일상에서 서툴고 장난을 즐기는 개구쟁이”라며 “어떻게 이렇게 위대한 연기자가 됐는지 믿기 어려울 정도”라고 말했다.
박 감독은 “그의 연기에서 드러나는 비범성은 인간의 평범함에 대한 깊은 이해에 기초하고 있다”며 “누구보다 겸손하고 소박한 그이기에 가능한 통찰력이 작품 속 캐릭터에 고유한 풍미를 부여한다. 우리는 이것을 ‘비범한 평범성’이라 부를 수 있다”고 찬사를 보냈다.
이병헌은 “35년 전 TV 드라마로 연기를 시작했지만 마음속엔 늘 영화에 대한 사랑이 있었다”며 “2000년 박 감독의 ‘공동경비구역 JSA’를 통해 마침내 흥행 영화에 출연하는 꿈을 이뤘고, 이번에 함께 ‘어쩔수가없다’를 선보이게 돼 감회가 깊다”고 화답했다.
그는 “이 상은 지금까지 한국 문화가 전 세계에서 이룩한 자랑스러운 업적과 성장에 대한 인정이라 생각하고 겸허히 받겠다”고 소감을 밝혔다.
이병헌과 박 감독은 ‘공동경비구역 JSA’ ‘쓰리, 몬스터’(2004)에 이어 세 번째로 ‘어쩔수가없다’로 호흡을 맞췄다. 토론토영화제 갈라 프레젠테이션 섹션에 초청돼 상영된 뒤 공감대를 자극하는 메시지와 배우들의 합, 독창적인 미장센을 두고 현지 호평이 이어졌다.
권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사