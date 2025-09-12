BMW 3시리즈 반세기의 진화, 아이콘이 되다

1975년 첫 선… 올해 50주년 맞아

‘프리미엄 스포츠 세단’이란 개념 만들어

7세대까지 세대 바뀔 때마다 새로운 기술·스타일 선보여

전세계서 2000만대, 국내서 12만대 이상 팔려

1975년에 출시된 최초의 BMW 3시리즈(1세대). BMW코리아 제공

1975년은 자동차산업 역사에 특별한 해로 기억된다. 독일 BMW그룹이 3시리즈 1세대를 선보인 해이기 때문이다. 이후 50년 동안 3시리즈는 전 세계에서 2000만대, 국내에서는 12만대 이상 팔리며 BMW를 대표하는 글로벌 베스트셀러로 자리 잡았다. 단순한 판매량을 넘어, ‘프리미엄 스포츠 세단’이라는 개념을 만든 모델이자 BMW 철학을 담은 역사적 아이콘이다.



프리미엄 세단의 탄생



1세대 3시리즈는 ‘순수한 운전의 즐거움’을 핵심 가치로 삼았다. 후륜구동과 직렬 6기통 엔진을 적용해 운전자가 운전대를 돌릴 때마다 차가 정직하게 반응하는 감각을 제공했다.



당시 BMW는 운전자의 주행 경험에 집중한 설계를 선보이며 단순한 이동 수단을 넘어 ‘운전자를 위한 스포츠 세단’을 만들었다.



디자인에서도 BMW만의 정체성이 자리 잡았다. 앞모습 중앙에 있는 타원형 라디에이터 그릴, 일명 ‘키드니 그릴’은 세계인의 호감을 불러일으키며 BMW 하면 키드니 그릴을 각인시켰다. 쐐기형 차체, 낮고 길게 뻗은 보닛, 운전자 중심의 실내 배치는 스포츠 세단이라는 정체성을 분명히 했다. BMW코리아 관계자는 “3시리즈는 세대가 바뀔 때마다 새로운 기술과 스타일을 선보였다. 프리미엄 세단 시장의 기준이 됐다”고 말했다.



M3의 등장과 다양한 라인업





1980년대 등장한 2세대 3시리즈는 자동차 모델이 얼마나 다양한 성격을 가질 수 있는지를 보여줬다. 지붕이 열리는 컨버터블, 험로 주행에 강한 사륜구동, 장거리 주행에 적합한 디젤 엔진 모델까지 라인업을 확장했다. 85년 첫선을 보인 ‘M3’는 3시리즈 고성능 버전으로 운전의 즐거움을 극대화하며 전설적인 존재가 됐다.



87년에는 투어링 모델이 추가되며 실용성과 스타일을 동시에 원하는 소비자 선택을 만족시켰다. 디자인에서는 최초로 모든 라인업에 트윈 헤드라이트가 적용됐으며, 감각적인 실루엣과 넓어진 실내가 돋보였다.



주행 성능·기술 혁신·안전 강화





3세대와 4세대 3시리즈는 곡선미가 강조된 차체와 통합형 헤드라이트로 디자인 완성도를 높였다. 엔진과 변속기 등 파워트레인 기술도 크게 발전했다. 점화 타이밍을 가변적으로 조절하는 ‘바노스’(VANOS) 기술은 엔진 밸브 개폐 시점을 상황에 따라 조절해 성능과 연비를 동시에 개선했다. 디젤 모델에는 ‘커먼레일 직분사’(CRDi) 엔진이 도입돼, 출력은 높이고 연비와 소음을 동시에 잡았다. 지능형 전자제어 사륜구동 시스템 ‘xDrive’는 노면 상태에 따라 바퀴에 힘을 배분해 눈길이나 빗길에서도 안정적인 주행을 가능하게 했다.





5세대와 6세대는 고급화와 편의성을 한층 강화했다. 인포테인먼트 시스템 ‘iDrive’가 처음 적용돼 버튼 몇 개로 내비게이션, 오디오, 차량 설정을 통합 제어할 수 있었다. 8단 자동변속기, 헤드업 디스플레이 등 고급 사양도 잇따라 적용됐다. 6세대에는 하이브리드와 플러그인 하이브리드 모델도 선보이며 친환경 흐름에도 올라탔다.



디지털의 최전선…스마트카 시대



가장 최근인 2019년 선보인 7세대

2019년에 선보인 7세대 BMW 3시리즈는 첨단 디지털 장비를 대거 탑재하며 차원 높은 프리미엄 스포츠 세단으로 재탄생했다. 계기판과 센터 디스플레이가 하나로 연결된 ‘라이브 콕핏’, 음성 명령 기반 지능형 개인 비서, 최신 운영체제(OS)가 적용됐다. 전통적인 ‘주행의 즐거움’과 최신 디지털 경험이 공존하는 시대를 열었다.



국내에서는 1995년 BMW코리아가 출범하면서 3세대(E36)가 처음 소개됐다. 이후 꾸준히 판매량을 늘렸고, 특히 6세대(F30)는 5만대 이상 팔리며 전성기를 누렸다. 세단, 투어링, M 퍼포먼스 모델 등 폭넓은 라인업으로 꾸준히 인기를 이어가고 있다. 올해 7월까지 누적 3492대가 판매되며 경쟁 모델을 압도하고 있다.



BMW 3시리즈는 50년 동안 단순한 차종의 변천이 아니다. BMW 철학을 담은 여정을 그려왔다. BMW코리아 관계자는 “3시리즈는 단순한 차가 아니라, 브랜드 철학과 운전의 즐거움을 담은 ‘프리미엄 세단의 상징’으로 남을 것”이라고 말했다. 앞으로 나올 8세대와 또 다른 50년을 그려갈 3시리즈의 미래가 기대되는 이유다.



김민영 기자 mykim@kmib.co.kr



