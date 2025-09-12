전기차 시대 BMW의 미래를 엿보다

소형 전기 SUV ‘iX2’ 시승기



작지만 안정감… 빠른 가속 쾌감

1회 충전으로 350㎞ 주행 가능

독일 BMW의 전기차 뉴 iX2 eDrive20이 도로를 질주하고 있다. BMW코리아 제공

BMW 뉴 iX2 eDrive20을 처음 마주한 순간 콤팩트한 외관과 미래지향적인 실내가 시선을 사로잡았다. iX2로 150㎞를 달리며 도심, 고속도로, 골목길을 두루 경험한 결과, 소형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)지만 만족도는 기대 이상이었다.



iX2는 발끝의 작은 움직임에도 민감하게 반응했다. 도심 주행에서 가속 페달을 살짝만 밟아도 몸이 시트에 밀착되며 속도감이 전해졌다. 전기차 특유의 정숙성과 즉각적인 가속이 주는 쾌감은 가다 서기를 반복하는 도심 운전도 즐겁게 만들어줬다.



고속도로에서는 힘과 안정감이 돋보였다. 이 차의 최고출력은 204마력, 최대토크 25.5킬로그램미터(㎏·m)다. 제로백은 8.6초로 다른 전기차에 비해 느린 편이나 가속감은 충분했다. 코너링도 흔들림 없이 안정적이었다.



64.7㎾h 리튬이온 배터리는 1회 충전으로 350㎞ 주행 가능하다. 수치상으로는 짧게 느껴질 수 있지만, 막상 운전해보니 충전 부담이 크지 않았다. 특히 100㎞ 가까이 달린 날에도 회생제동 덕분인지 배터리 잔량 감소가 덜했다. 급속 충전기를 이용하면 배터리 10%에서 80%까지 29분이면 된다.





조작 편의성도 눈에 띄었다. 10.7인치 컨트롤 디스플레이와 10.25인치 디지털 계기판을 통해 에어컨, 주행 안전, 내비게이션, 멀티미디어 등을 직관적으로 제어할 수 있었다.



실용성도 챙겼다. 525ℓ 트렁크는 1~2인 가구가 짐을 싣고 다니기에 충분하다. 파노라믹 글래스 루프는 개방감을 더한다. T맵 내비게이션뿐 아니라 유튜브, 멜론 등 앱을 지원해 장거리 주행에도 편리했다.



iX2의 민첩한 반응을 경험한 뒤 10년 된 휘발유차를 다시 타니 어딘가 힘이 부족해 보였다. 전기차를 경험하지 못한 운전자들은 이 차이를 체감하기 어렵다. 전기차를 타 보면 달라진다. ‘전기차를 경험하면 다시 내연기관으로 돌아갈 수 없다’는 말이 왜 나오는지 실감하게 된다. 미래를 경험하면 과거로 쉽게 돌아갈 수 없는 것처럼.



김민영 기자 mykim@kmib.co.kr



