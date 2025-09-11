‘힐링海’ 경남 고성의 이색 풍경… 노을 물든 바다 위에 자줏빛 ‘사랑’이 떠 있네

[And 여행]

‘해지개 해안길’ 명품 노을·낭만 야경

국가습지 마동호 인근 장산숲·허씨고가

경남 고성군 하일면 송천리 상공에서 내려다본 자란도. 하트 모양을 이룬 자란도 주변으로 만아섬, 육섬, 솔섬, 목섬, 밤섬 등 크고 작은 섬들이 그림처럼 떠 있다.

고성 상족암 해변의 파식대에 선명하게 남은 공룡 발자국.

오목한 만을 가로지르는 해지개다리 너머로 해가 지고 있다. 노을이 하늘과 바다를 온통 붉게 물들이고 있다.

드넓은 갈대숲이 펼쳐진 마동호 습지에는 737종의 생물이 서식한다.

전통 한옥에 일본식 양식이 가미된 허씨고가는 독특한 건축미를 자랑한다.

여행메모

자란만 가리비 찜·해물탕에 입이 호강

내달 1일부터 당항포 ‘공룡세계엑스포’







